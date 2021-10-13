هل يخوض ميسي وراموس مباراة باريس وأنجيه في الدوري الفرنسي؟

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يأمل باريس سان جيرمان في تخطي خيبة الأمل التي تلقاها في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي، بالخسارة أمام رين بهدفين دون رد، وذلك حين يستضيف أنجيه، ضمن منافسات الجولة العاشرة من موسم 2021-2022 في "ليج 1".

باريس سان جيرمان، وبعد بداية مثالية في الدوري الفرنسي حقق خلالها الفوز في ثماني مباريات متتالية، تلقى صدمة قوية بالخسارة أمام رين.

باريس سان جيرمان يمتلك في رصيده 24 نقطة، يتصدر بها ترتيب فرق الدوري الفرنسي، ويبتعد بفارق ست نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

أما أنجيه، فيسعى إلى استغلال الغيابات العديدة التي يعاني منها باريس سان جيرمان، في ظل غياب كافة لاعبي أمريكا الجنوبية عن صفوفه بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات مونديال قطر، وتحقيق فوز ثمين يعزز موقعه في المربع الذهبي.

أنجيه يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، على ملعب "حديقة الأمراء" معقل نادي العاصمة الفرنسية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأنجيه؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه على beIN Sports 1 HD Premium.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - أنجيه الجمعة 15 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium حديقة الأمراء

هل يلعب ميسي وراموس مباراة أنجيه؟

من المؤكد أن يغيب ليونيل ميسي وسيرخيو راموس عن مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ميسي يخوض صباح الجمعة مباراة هامة مع منتخب الأرجنتين ضد بيرو في الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

فيما لم يتدرب راموس مع المجموعة يوم الأربعاء، وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن ظهور قائد ريال مدريد السابق مع باريس سان جيرمان سيتأجل قليلًا.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يتواصل غياب خوان بيرنات والبرازيلي رافينيا عن خطط الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان بسبب الإصابة، فيما سيغيب كافة لاعبي أمريكا الجنوبية بسبب مشاركتهم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



التشكيل | 4-4-2

جيانلويجي دوناروما

نونو مينديش - برينسيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

إدريسا جايي - ماركو فيراتي- إندير هيريرا - يوليان دراكسلر

كيليان مبابي - ماورو إيكاردي

التشكيل المتوقع لأنجيه

ومن المتوقع أن يعتمد جيرالد باتكيل مدرب أنجيه على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-5-2

بول برناردوني

روميان توماس - إسماعيل تراوري - فينسنت مانسيو

إنزو إيبوس - توماس مانجاني - أنجيلو فولجيني - باتيستا ميندي - جيمي كابو

سفيان بوفال - محمد علي تشو