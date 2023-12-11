هل يخطفه جوارديولا؟.. بند "إلزامي" يقرب قاهر برشلونة من ريال مدريد

السيتي وبايرن وآرسنال يراقبون..

واصل ميجيل جوتيريز، الظهير الأيسر لجيرونا، تألقه مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، ما لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية تجاهه.

وسجل جوتيريز هدفا من تسديدة قوية في الانتصار على برشلونة (4-2)، وقدم مباراة رائعة، منحت فريقه صدارة الليجا.

وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن جيرونا يتجه إلى التخلي عن صاحب الـ22 عامًا في الميركاتو الشتوي المقبل.

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ويمكن لريال مدريد-الذي باع ميجيل إلى جيرونا مقابل 5 ملايين يورو- استعادته مرة أخرى نظير 8 ملايين يورو في الصيف المقبل، كما يملك 50% من حقوق بيعه.

وأضافت الصحيفة: "اللاعب يملك شرطًا جزائيًا بإنهاء العقد مع جيرونا مقابل 35 مليون يورو، ويحظى باهتمام الفرق الكبرى في أوروبا، مثل آرسنال وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي (بيب جوارديولا)، الذي يعود لملكية واحدة مع جيرونا.

وختمت: "جيرونا يميل لبيع اللاعب في يناير ، حتى لا يعود إلى ريال مدريد في الصيف مقابل 8 ملايين يورو فقط، وذلك من أجل الحصول على فوائد اقتصادية أكبر".