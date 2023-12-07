هل يجمعون بين ميسي ورونالدو؟ المدير الرياضي للدوري السعودي يجيب..

هل تحدث الصفقة المرتقبة؟ إجابات واضحة من إيمينالو..

اعترف الأرجنتيني ليونيل ميسي مؤخرًا بأنه تلقى عرضًا من السعودية في الصيف وفكر فيه، قبل أن ينتقل إلى الدوري الأمريكي حيث يبدو سعيدًا منذ اتخاذه الخطوة قبل نحو 6 أشهر.

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المدير الرياضي للدوري السعودي، النيجيري مايكل إيمينالو، يؤمن بأن الفرصة لا تزال متاحة لاستقدام الأرجنتيني إلى دوري روشن.

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وقال في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "الأسباب التي انتهت برحيله إلى أمريكا لا أملك إجابة لها، إذا قرر الموسم المقبل أن يأتي إلى هنا سنكون سعداء وسنرحب به، أما إذا قرر الاستمرار في الدوريالأمريكي، فسنكو سعداء جدًا من أجله أيضًا".

وأضاف: "الدوري السعودي منفتح من الناحية الاستثمارية لأي نجم كبير يريد القدوم، إذا كانت هناك فرصة وأراد أي نجم كبير القدوم إلى الدوري، فسنعمل بقصارى جهدنا كي نجلبه إلى هنا".

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وتراود فكرة الجمع بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في دوري روشن المسؤولين عن الكرة السعودية منذ وصول البرتغالي إلى النصر السعودي، لكن صفقة من الهلال السعودي بشأن ميسي قد عرقلت مما أدى إلى إجهاض هذا الحلم على أمل أن يعود مرة أخرى!.