هل يجدد ديمبيلي عقده مع برشلونة؟ وما وجهته المقبلة؟

مع اقترابنا من نهاية الموسم الحالي، يزداد الجدل والغموض، حول مستقبل عثمان ديمبيلي، مع فريقه برشلونة، وهل سيجدد عقده أم يرحل عن الفريق بالمجان، بعد نهاية عقده في يونيو المقبل.

اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا، كان قد انضم إلى صفوف الفريق الكتالوني في صيف 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 140 مليون يورو، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب منه بسبب كثرة الإصابات.

وحاولت إدارة برشلونة، في الفترة الماضية تجديد عقد ديمبيلي، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن العقد الجديد، وسط تكهنات حول رحيل اللاعب الفرنسي وعدم موافقته على عرض الفريق الكتالوني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنحاول معًا معرفة هل يجدد ديمبيلي عقده مع برشلونة، ووجهته القادمة في حال رحيله.

هل يجدد ديمبيلي عقده مع برشلونة؟

إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، تسعى إلى تجديد عقد ديمبيلي، وعرضت عليه أكثر من عرض بحسب التقارير الصحفية، ولكن اللاعب ووكيل أعماله رفضا تلك العروض.

ووفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تريد الاحتفاظ باللاعب، ولكنها في نفس الوقت يأست من مماطلة اللاعب ووكيله، وشددت الإدارة أن الأمر الآن أصبح في يد ديمبيلي فقط بقبول المفاوضات أو الرحيل بنهاية الموسم.

ومن جانبها أشارت شبكة "cope" الإسبانية، في الساعات الماضية أن موقف ديمبيلي الآن تغير ولا يمانع من تجديد عقده مع البلوجرانا، وسيجدد المفاوضات قريبًا.

ما سبب تعطل تمديد عقد برشلونة لديمبيلي؟

كما ذكرنا سابقًا فإن تأخر تجديد ديمبيلي مع برشلونة، سببه مماطلة اللاعب ووكيل أعماله، بسبب عدم الموافقة على عرض الفريق الكتالوني الجديد، والاختلاف على الراتب السنوي.

El suelo es lava 🔥 pic.twitter.com/kRnIcHFQed — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 9, 2022

ووفقًا للتقارير الإسبانية، فإن إدارة برشلونة طلبت من اللاعب في العقد الجديد أن يخفض راتبه بسبب الأزمة المالية، وهذا ما رفضه ديمبيلي، بل طلب زيادة في الراتب السنوي.

وكانت صحيفة "سبورت"، قد أشارت في تقرير سابق لها أن ديمبيلي يريد الحصول على 30 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى رغبة وكيله في الحصول على 15 مليون يورو عمولة ومكافأة توقيع، وهذا ما تراه إدارة لابورتا غير مناسبًا في الوقت الحالي.

ما هي وجهة ديمبيلي المقبلة؟

حتى الآن لم يحسم ديمبيلي أمر مستقبله بشكل نهائي، إما بالاستمرار مع برشلونة، أو الرحيل عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

ولكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد، ورحيله عن الفريق بنهاية عقده، ستشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، صراعًا كبيرًا بين العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد مع ديمبيلي.

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وعلى رأس تلك الفرق التي تسعى للتعاقد مع الجناح الفرنسي، هي مانشستر يونايتد الذي يسعى لتدعيم الجانب الهجومي للفريق، خاصة في ظل تراجع مستوى راشفورد ورونالدو، وخروج ماسون جرينوود من حسابات الفريق بسبب قضيته مع صديقته.

وفقًا للصحفي فابريزيو رومانو 🗣



ماركوس راشفورد سيكون بديل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان 😳



في حال قرر الفرنسي المغادرة إلى ريال مدريد 👀 pic.twitter.com/ZhYsq79ccS — GOAL Arabia (@GoalAR) March 8, 2022

باريس سان جيرمان أيضًا أحد الفرق المهتمة بالتعاقد مع ديمبيلي، خاصة في ظل الأنباء التي ربطت مبابي بالرحيل عن الفريق بنهاية عقده بالموسم الحالي، وسيدخل ليفربول بكل قوته في الصفقة في حال رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني في الصيف القادم.

ما هي أرقام ديمبيلي مع برشلونة؟

منذ انضمام ديمبيلي إلى برشلونة في صيف 2017، شارك مع الفريق في 135 مباراة بكافة المسابقات، ونجح مع الفريق في تسجيل 32 هدفًا وصنع 26 آخرين، وحصل على لقبي دوري إسباني، ومثلهما في كأس إسبانيا، ولقب وحيد في السوبر.

وفي الموسم الحالي، تمكن عثمان ديمبيلي من المشاركة مع برشلونة حتى الآن في 17 مباراة بكافة البطولات، استطاع خلالها تسجيل هدفين وصنع خمسة آخرين.