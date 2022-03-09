ليس إلى برشلونة .. جوارديولا يحدد وجهته المقبلة

كشف مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا ما سوف يفعله بعد انتهاء عقده مع الفريق، حيث حدد بيب خطته المستقبلية لما يراه مناسبًا لوضعه في قادم الأيام.

وكان المدرب الإسباني قد جدد تعاقده في عام 2020 مع النادي الإنجليزي حتى صيف عام 2023، للاستمرار في مسيرة طويلة مع النادي مليئة بالنجاحات.

وتحدث بيب من خلال وسائل الإعلام الأرجنتينية عبر قناة "Ole" موضحًا أنه اتخذ القرار فيما سوف يفعله بعد انتهاء رحلته الطويلة مع الفريق السماوي.

ماذا يريد بيب؟

دخل جوارديولا في آخر 18 شهرًا من عقده، ويصر الإسباني بأنه سيتم الحكم عليه بناءً على النتائج مثل أي مدرب، ويقول إنه سيتحدث إلى النادي لمناقشة مستقبله عندما يحين الوقت.

وتحدث بيب في مقابلة مع وسائل الإعلام الأرجنتينية، حيث قال جوارديولا إنه لن يعود مباشرة إلى التدريب عندما ينتهي وقته في إنجلترا.

حيث يرى مدرب برشلونة السابق أنه في حاجة لبعض من الوقت للشعور بالراحة بعد تلك المواسم الشاقة التي لم تنته بعد، وهو الأمر الذي فعله عندما حصل على إجازة لمدة عام بعد تركه للبلوجرانا وذهابه لبايرن ميونخ الألماني.

ماذا قال جوارديولا؟

قال بيب: "لا أعرف ماذا سيكون مصيري في غضون السنوات القادمة، سنرى ما سيحدث، لكن عندما ينتهي وقتي مع مانشستر سيتي، سأغادر".

وواصل: "وسأعود إلى المنزل وسأستغرق بعض الوقت، وبهذه الطريقة لم أعد بحاجة إلى التدريب".

جدير بالذكر أن بيب قد تحدث عدة مرات عن إعجابه بالكرة الأرجنتينية والبرازيلية، وهو ما قد يجعله يفكر في أن يكون على مسؤولية واحد من المنتخبين في السنين القادمة.

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