هل يتولى كومان تدريب برشلونة بعد تأجيل يورو 2020؟

التأجيل قد يعني احتمالية حدوث الأمر..

تداولت الصحف الإسبانية أنباءً عن استحالة تولي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، تدريب برشلونة في الموسم المقبل رغم قرار الاتحاد الأوروبي تأجيل يورو 2020 ليصبح في 2021.

وتعطلت كرة القدم حول العالم بعد تفشي فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وقد أقر الاتحاد الأوروبي هذا التأجيل من أجل السماح للدوريات بأن تُستكمل خلال فترة الصيف.

كومان كان قد أعلن من قبل عن أنه رفض تدريب برشلونة بعد إقالة إرنستو فالفيردي في يناير الماضي بسبب انتظاره لليورو المقبل رفقة الطواحين، لكن مع التأجيل قد تتغير العديد من الأمور.

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التقارير أيضًا أشارت إلى أن المدرب الهولندي ملتزم باتفاق أخلاقي وتعاقدي مع منتخب بلاده حتى رغم تأجيل اليورو، وبالتالي فإن توليه مسؤولية البلوجرانا الموسم المقبل لن تحدث تحت أي مسمى.

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ويمتلك كومان في تعاقده رفقة منتخب هولندا بندًا يسمح له بأن يرحل إلى برشلونة فقط نظير مبلغ من المال، لكن المدرب يُصمم على إكمال رحلته مع الطواحين حتى النهاية.

كيكي سيتين، المدرب الحالي، والذي تولى قيادة البرسا بعد فشل إقناع كومان، لا يزال استمراره في الموسم المقبل محل شك، فالأمور لم تتحسن كثيرًا في الكامب نو حتى الآن.

يذكر أن سيتين يمتد عقده مع برشلونة حتى صيف 2022 ولكنه يبدو في طريقه لخسارة غرف خلع الملابس بعدما أعلن أكثر من لاعب عن عدم رضاه عن سير الأمور وسط تقارير أيضًا عن غضب ليونيل ميسي من الإدارة والمدرب حاليًا.