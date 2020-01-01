هل هناك تفسير؟ شعار ريال مدريد يظهر أمام بارتوميو

صورة تثير الكثير من الجدل لرئيس برشلونة مع احتمال تقديم استقالته

أثار ظهور شعار ريال مدريد في لوحة عرض نتيجة المباراة في ملعب "كامب نو" الكثير من الجدل خاصة وأنها كانت أمام رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو.

برشلونة انتصر بخماسية نظيفة على إيبار ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين على ريال مدريد الذي لديه مواجهة أمام ليفانتي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية صورة لرئيس برشلونة في مدرجات ملعب "كامب نو" لتُظهر شعار ريال مدريد واضحًا وبارزًا على لوحة عرض النتيجة.

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ويبدو أنّه تم إضافة الشعار على اللوحة من الخارج، إذ لم يتغير مع تغيير النتيجة عبر الشاشة.

ولم تكشف الصحيفة عن تفسير وجود الشعار في هذا الموقع، إلا أنّها أكدت أنّه أثار العديد من الجدل خاصة بعد الأزمات الأخيرة التي تلاحق رئيس النادي.

وهتف جمهور "كامب نو" ضد بارتوميو قبل انطلاق المباراة، كما تشير التقارير الصحفية إلى أنّه قد يتقدم باستقالته رسميًا في اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أنّ بارتوميو متهم بالتعاقد مع وكالة إعلامية لتشويه صورة اللاعبين وزوجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.