ليفانتي وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

ليفانتي 0 × 0 ريال مدريد

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

45’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

44’ عرضية من مارسيلو من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

43’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من بردهي على سيرخيو راموس فى المنطقة الدفاعية

42’ أخر دقائق الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

41’ تمريرة أمامية من مارسيلو فى إتجاه كريم بنزيمة على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

40’ تنفيذ الركنية من توني كروس بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتصل إلى مارسيلو الذي حاول تسديد الكرة لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه

39’ أووووووووووووووووه،،،، تسديدة قوية من لوكا مودريتش من على حدود المنطقة لكن ابعدها الحارس ببراعة

38’ عرضية أرضية من مارسيلو من الجهة اليسري تلقاها كريم بنزيمة وحاول ان يمررها إلى هازارد لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح

37’ عرضية من إدين هازارد لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع برأسية إلى الحارس أيتور

36’ تمريرة طولية من سيرخيو راموس فى إتجاه إيسكو الذي استلم الكرة وانفرد بالمرمى لكنه تباطئ فى تسديد الكرة ليتدخل الدفاع ويبعدها بنجاح

35’ بطاقة صفراء من نصيب روجر مارتي بعد تدخل قوي على كاسيميرو فى منتصف الميدان

34’ خطأ لصالح ليفانتي فى المنطقة الدفاعية ضد إدين هازارد

33’ خطأ لصالح ليفانتي بعد تدخل رافاييل فاران على بورخا مايورال فى منتصف الميدان

32’ تسديدة قوية من لوكا مودريتش من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

31’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي على إدين هازارد فى منتصف الميدان

30’ نصف ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

28’ تمريرات متبادلة من جانب لاعبي لاعبي ليفانتي فى المنطقة الدفاعية

27’ تمريرة ثنائية بين كريم بنزيمة ومارسيلو لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى كريم بنزيمة داخل المنطقة

26’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

24’ عرضية من مارسيلو من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

23’ تسديدة قوية من مارسيلو من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

22’ عرضية من تونو من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

21’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

20’ ضغط من لاعبي ريال مدريد على دفاعات ليفانتي ومحاولات مستمرة للبحث عن هدف

19’ إيسكو يرسل عرضية من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من امام كريم بنزيمة

18’ تسديدة قوية من جوسي كامبانا من خارج المنطقة لكن ابعدها سيرخيو راموس إلى رمية تماس

17’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

16’ ركنية تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة تلقاها كريم بنزيمة برأسية مرت أمام كاسيميرو الذي سددها برأسية مرت بجوار القائم الايمن

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ ضد سيرخيو راموس

13’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء

12’ ضغط قوي من لاعبي ريال مدريد على دفاعات ليفانتي ومحاولات للبحث عن هدف مبكر

11’ عرضية من كارباخال من الجهة اليمنى تلقاها كريم بنزيمة برأسية فى قلب المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام لوكا مودريتش الذي سددها فى المرمى لكن أمسكها الحارس بثبات

10’ محاولة التسديد من كريم بنزيمة من داخل المنطقة لكن خروج موفق من الحارس أبتور فيرنانديز وابعدها بنجاح

9’ بطاقة صفراء من نصيب سيرخيو راموس بعد تدخل قوي على خورخي ميرامون

8’ توغل من إدين هازارد من داخل يسار المنطقة ثم سددها فى منتصف المرمى بين أحضان الحارس أيتور فيرنانديز

7’ تمريرات بين أقدام لاعبي الملكي فى منتصف الميدان

6’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من نيكولا فيوكشيفيتش على مارسيلو

5’ تمريرة من كارباخال من الجهة اليمنى فى إتجاه كريم بنزيمة داخل يمين المنطقة تنتهي بتسديدة من الفرنسي تصل بين أحضان الحارس أيتور فيرنانديز

4’ خطأ لصالح ريال مدريد فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من روجر مارتي على سيرخيو راموس

3’ تمريرة ثنائية بين توني كروس وكريم بنزيمة من خارج المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمام بنزيمة

2’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

ألفونس أريولا / إيدير ميليتاو / فيرلاند ميندي / فيدريكو فالفيردي / خيمس رودريجيز / لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور

ريال مدريد يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / إيسكو / كريم بنزيمة / إدين هازارد

البدلاء / أوير اولازابال / كوكي / كارلوس كليرك / أوسكار دوارتي / جونزالو ميليرو / سيرجيو ليون

ليفانتي: يبدأ المدرب باكو لوبيز بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من أيتور فيرنانديز / خورخي ميرامون / سيرجيو بوستيجو / إريك كاباكو / تونو / خوسيه لويس موراليس / جوسي كامبانا / نيكولا فيوكشيفيتش / إينيس بردهي / روجر مارتي / بورخا مايورال

تشكيل الفريقين:

ريال مدريد متحفز أيضًا ليستمر على صدارة ترتيب الليجا في ظل المطاردة الشرسة من البرسا له، وأي تعثر سيمنح الفرصة للنادي الكتلاني للتساوي معهم ومن ثم مقاسمة الصدارة وازدياد حدة النزاع على اللقب.

في الوقت نفسه فإن صغير مدينة فالنسيا لن يكون خصمًا هينًا بالنسبة للفريق العاصمي، وليس أدل على ذلك من المعاناة التي ظهرت على برشلونة في كلتا المباراتين أمامهم.

هذه المباراة ستكون بمثابة البروفة النهائية للقمة المرتقبة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي الفريق الملكي مع مانشستر سيتي، مما قد يُجبر المدرب زين الدين زيدان على إراحة بعض نجومه خشية الإصابات أمام ليفانتي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد مع مضيفه ليفانتي، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./