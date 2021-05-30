هل منح الموافقة رسميًا؟ بنزيما يرحب بمبابي في ريال مدريد

بنزيما ومبابي وريال مدريد ومنتخب فرنسا.. حديث يدور حول الرباعي لن ينتهي قريبًا..

رحّب مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا كريم بنزيما بانضمام مواطنه كيليان بمبابي إلى الفريق الملكي، مؤكدًا أنه لديه كل المقومات للنجاح في الدوري الإسباني.

وانضم مبابي لصفوف النادي الباريسي من صفوف موناكو مقابل 180 مليون يورو، ثاني أغلى الصفقات في تاريخه بعد نيمار.

وبعد عودة الهداف التاريخي الخامس لريال مدريد إلى منتخب فرنسا، تحدث كريم بنزيما عن احتمالية مزاملة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مع النادي الملكي في الموسم المقبل.

وقال بنزيما: “مبابي في ريال مدريد. سنرى ما سيحدث وكيف ستسير الأمور في الأيام المقبلة، لكن على أي حال فهو مرحب به في مدريد".

وأضاف: "أتمنى أن يكون لاعبًا في ريال مدريد في يوم من الأيام، هو لاعب مميز ولديه كل المقومات من أجل النجاح معنا وفي منافسات الدوري الإسباني".

سينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في عام 2022، ومن جهته، فقد تردد الفائز بكأس العالم 2018 في قراره بشأن ما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا أم سيرحل هذا الصيف.

وتعتبر نقطة الاختلاف بين باريس ومبابي حول التجديد، هي رغبة النادي الفرنسي في توقيع اللاعب على عقد جديد حتى 2025 ولكن النجم الشاب يريد التمديد لعام واحد فقط حتى 2023 من أجل الرحيل العام القادم.

"مبابي أتم الاتفاق مع ريال مدريد"

يذكر أن صاحب الـ22 سنة نجح في تسجيل 41 هدفًا وصنع 11 في 46 مباراة مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.