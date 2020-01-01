برشلونة يرفض تضحية مانشستر يونايتد بسانشو من أجل فاتي

برشلونة يرفض عرضًا بـ100 مليون يورو من أجل فاتي...

أبدى نادي مانشستر يونايتد رغبته في الحصول على خدمات مهاجم برشلونة أنسو فاتي مقابل 100 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان أسبوعاً صعباً مع أنسو فاتي على الرغم من أن اللاعب كان غافلاً عن كل ما كان يتحرك من حوله، حيث كان على برشلونة أن يتماسك ويرفض عرض لاعبه ، طبقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية. .

وأضافت الصحيفة الصادرة من كتلونيا أن العديد من الأندية الإنجليزية تسعى خلف ابن الـ17 عامًا المطلوب من يونايتد، موضحة أن البلوجرانا لا يخططون للاستغناء عنه رغم الأزمة الاقتصادية، وذلك بينما يتوقع اللاعب الحصول على مزيد من الدقائق في الموسم المقبل مع الفريق الأول.

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وكانت أهمية فاتي قد تراجعت بعد التوقيع مع مارتن برايثوايت، ومع تعافي لويس سواريز، عودة عثمان ديمبيلي الموسم المقبل من الإصابة وانضمام لاوتارو مارتينيز، يرى ممثلو النجم الشاب مستقبلًا معقدًا حيث يعتقدون بصعوبة مشاركته مع الفريق الأول، مع عدم منطقية عودته للَّعب في الفريق الرديف بطبيعة الحال.

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وقد أوضح برشلونة دائمًا التزامه تجاه فاتي، لكن اللاعب الإسباني الشاب يريد دقائق منتظمة، وكان وكيل الأعمال الشهير جورج مينديش مستعدًا لإيجاد الحل.

وفوجئ برشلونة قبل بضعة أسابيع باتصال جورج مينديش لمناقشة مشكلات السوق المختلفة وطلب مباشرة ثمن أنسو فاتي، وأوضح برشلونة له في ذلك الوقت، أنه غير قابل للبيع وأن شرط كسر عقده هو 170 مليون يورو، وكان هناك اقتناع مطلق بأن لا أحد في السوق سيدفع هذا الرقم ونسي الأمر.

وعاد مينديش بعدها بعشرة أيام، حيث يتمتع البرتغالي بعلاقة جيدة مع ممثلي فاتي المباشر وقدم عرضًا رسميًا إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو، وقد أبدت العديد من الأندية اهتمامًا به، وكان مانشستر يونايتد مستعدًا لاتخاذ الخطوة ودفع هذا المبلغ الضخم من خلال التخلي عن التوقيع مع جادون سانشو.

غير أن برشلونة أبلغ مينديش أن العروض لن يتم قبولها نظرًا لكون اللاعب جزء من الفريق الأول، رغم حقيقة مشاركته في الفريق الرديف في المباريات المتبقية من الموسم الحالي لتأمين التأهل لدوري الدرجة الثانية.

كما أفادت سبورت أن برشلونة ينوي تجديد عقد أنسو فاتي ورفع راتبه ، بالإضافة إلى رفع الشرط الجزائي إلى 400 مليون يورو، وفي ظل التنافس الكبير على المراكز في الفريق الأول، فإن الالتزام مع فاتي قد يعني رحيل ديمبيلي النهائي في هذا السوق الصيفي طبقاً للصحيفة.