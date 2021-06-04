هل سيرحل؟ الأهلي يحدد موقفه النهائي من عمر السومة

تعرف على موقف السومة النهائي

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، قد حسمت مستقبل اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، بالإضافة إلى باقي اللاعبين الأجانب، قبل بداية الموسم القادم.

الأهلي قدم موسمًا كارثيًا، بعدما خرج بدون تحقيق أي بطولة، بالإضافة إلى سلسلة النتائج السلبية المتتالية التي أبعدته عن صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وجعلته يخسر مقعدًا مؤهلًا لدوري أبطال آسيا.

الإعلامي بتال القوس قال خلال تصريحات عبر برنامجه "في المرمى" عبر قناة العربية: "الأهلي قرر الاستغناء عن 6 لاعبين أجانب، والتعاقد مع بدائل لهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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القوس أشار إلى أن إدارة الأهلي جددت الثقة في عمر السومة، لكي يستمر الموسم القادم بصفوف الراقي، بالرغم من الانتقالات القوية الموجهة له، بسبب مستواه الموسم الماضي.

بعض الجماهير طالبت إدارة الأهلي بالاستغناء عن عمر السومة، وحملته مسؤولية النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال منافسات الدوري، وجعلت الفريق بعيدًا عن الصدارة.

وبذلك تأكد استمرار عمر السومة رفقة النادي الأهلي خلال الموسم القادم، على أن يجري مسؤولي الراقي تدعيمات قوية على مستوى الأجانب، من أجل مساعدة الفريق لتحقيق نتائج مميزة.

وانتقل السومة إلى النادي الأهلي في صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي، استطاع أن يقدم أداء رائع خلال السنوات الماضية، وينتهي عقده في صيف 2024.