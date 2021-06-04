الاتحاد يرغب في توجيه ضربة قوية للأهلي في صفقة نجم النصر

هل ينجح الاتحاد في حسم الصفقة لصالحه؟

يدرس نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، خطف صفقة قوية من النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم القادم.

ويرغب نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه بشكل جيد، من أجل استكمال استفاقته التي حدثت الموسم الماضي، وذلك بمنافسته على صدارة الدوري في الجولات الأخيرة، واحتلاله المركز الثالث، وذلك بالتتويج ببطولة الموسم القادم.

من هو اللاعب الذي يريد الاتحاد خطفه من الأهلي؟

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد ترغب في التعاقد مع صانع الألعاب يحيى الشهري، بعد رحيله عن نادي النصر مؤخرًا.

وانتهى عقد يحيى الشهري مع نادي النصر بنهاية الموسم الماضي، ولم يجدد مسؤولي الزعيم عقده، ليرحل في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء الموسم.

الاتحاد يرغب في خطف الشهري من الأهلي

ويمتلك يحيى الشهري العديد من العروض القوية من أجل الحصول على خدماته، يعد أبرزها من الأهلي والاتفاق، ويفاضل اللاعب حاليًا بين العرضين.

الاتحاد يدرس الدخول في المفاوضات من أجل التعاقد مع يحيى الشهري، وخطفه من الأهلي الذي أظهر اهتمامًا كبيرًا به.

ومن المقرر أن يحدد الشهري خلال الأيام القادمة فريقه المقبل، بعد دراسة جيدة للعروض التي وصلت له، من أجل استكمال مسيرته في الملاعب.

كيف تفكر إدارة الأهلي حاليًا؟

وأكدت الصحيفة السعودية إلى أن إدارة الاتحاد تتحرك حاليًا، من أجل اأمين راتب شهرين لجميع لاعبي الفريق، بالإضافة لفتح ملف التعاقد مع مهاجم جديد ومميز.

وتريد إدارة الاتحاد دعم الفريق بخيارات محلية في الوقت الذي يحظى عدد من اللاعبين باهتمام صناع القرار، ومنهم يحيى الشهري الذي انتهت علاقته بنادي النصر.

ماذا قدم الشهري مع النصر؟

انضم يحيى الشهري صاحب الـ30 عامًا إلى صفوف نادي النصر في صيف 2013، قادمًا من نادي الاتفاق، ليلعب في صفوف العالمي لمدة 8 سنوات قبل الرحيل.

وشارك الشهري في 157 مباراة، سجل فيها 19 هدفًا، وصنع 31 هدفًا لزملائه بالفريق.

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