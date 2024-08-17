هل تعتقد أن صلاح هو "رجل ليفربول" هذا الموسم؟ رد مفاجئ من آرني سلوت!

ماذا قال مدرب الريدز؟

تحدث آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن دور النجم المصري محمد صلاح في الفريق وفق رؤيته الموسم الجاري.

وسجل صلاح هدفًا وصنع آخر في فوز ليفربول على إيبسويتش تاون (2-0) اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسُئل سلوت عما إذا يعتقد أن "صلاح سيكون الرجل الأساسي لفريق ليفربول هذا الموسم"، فقال: "لا أعتقد كثيرًا في الاعتماد على شخص واحد، إيماني بالفريق أكثر من الفرد".

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وأضاف في تصريحات لـ"TNT Sports": "يمكن لصلاح تسجيل أهدافه بفضل تحركاته الجيدة والتمريرات الجيدة، وأعتقد أنه يحتاج أيضًا إلى الفريق، لكن لدينا أيضًا أفرادًا مبدعين يمكنهم أن يحسموا المباريات".

يشار إلى أن صلاح، بهذا الهدف، قد انفرد بصدارة قائمة الأكثر تسجيلًا في المباريات الافتتاحية، برصيد 9 أهداف، ليفض الشراكة مع كل من " ألان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني".