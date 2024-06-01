"هل تحسم بالتزكية؟" .. انسحاب مفاجئ لمرشح الاتحاد قبل 48 ساعة من انتخابات الرئاسة!

تطور مفاجئ في الأحداث..

في تطور مفاجئ، أعلن وليد الشهري، العضو الذهبي بنادي الاتحاد، عن قراره بالتراجع عن الترشح لرئاسة المؤسسة غير الربحية، خلال انتخابات الجمعية العمومية، التي تنطلق يوم الإثنين المُقبل.

وشهدت الساعات الماضية، جدالًا ساخنًا بين وليد الشهري، والإعلامي محمد البكيري، حول الوعود الانتخابية التي أطلقها الشهري في حملته للترشح لرئاسة الاتحاد، خاصة وأن الانتخابات تنتظر منافسة شرسة من قِبل المرشح لؤي ناظر، الذي لاقى دعمًا وتأييدًا من أنمار الحائلي، رئيس المؤسسة الحالي، ونائبه أحمد عصام كعكي.

ونشر الشهري بيانًا عبر حسابه، على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "تقديرا وتوقيرا لشخصية رائدة ذو فضل وقامة وقيمة في المجتمع، والذي إقترح تأجيل خدمتنا للوطن والإتحاد الى عام تالي! أجبته أن اقتراحه، "أتشرف بقبوله"، وعليه، فاني أقدم كل ما يخدم ويعين من تقدم أو قد يتقدم خلال الأسبوع القادم ويتفق على إختياره أعضاء الجمعية العمومية، وتقره لجنة الانتخابات في وزارة الرياضة، لأداء الواجب الأول والأسمى له ولأعضاء مجلس ادارته، وهو خدمة قيادة الوطن في تنفيذ خطتها العظيمة لتطوير الرياضة الوطنية ثم في خدمة الاتحاد، سائلا الله له ولفريقه التوفيق والسداد، ولرياضة الوطن والإتحاد إعتلاء أعلى المراكز في جميع الرياضات والتخصصات."

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "ولن أنسى شكري وإمتناني لأصحاب المكانة والسعادة نائب الوزير ووكيل وزير الرياضة، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط وصندوق الاستثمارات العامة، ومسؤولي التخطيط الاستراتيجي في الوزارتين، الذين شرفت بالإجتماع بهم، وآمنت بعدها أن خطة القيادة العظيمة لرقي الرياضة وتحويلها الى مشروع اقتصادي واستثماري داعم للدولة، سينجح لا محالة بفضل هؤلاء القيادات الفريدة والأمينة والمخلصة، راجيا من ادارة الاتحاد وجميع ادارات الاندية ومعهم الاعلام أن يكونوا سندا وعونا لهولاء المسؤولين لتنفيد الأمانة التي أسندتها القيادة العظيمة والحكيمة لهم. حفظ الله الوطن، والاتحاد."

ووفق البرنامج الانتخابي الذي أقرته اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، فإنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، في الفترة بين 3-7 يونيو، فيما تم تحديد موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية، في 20 من الشهر الجاري.