"لم تدفع مهر الرئاسة ووعودك مطاطية" .. رسالة إنذار لمُرشح الاتحاد بخسارة معركته الانتخابية!

تنطلق انتخابات الاتحاد في 3 يونيو المقبل..

وجه الناقد محمد البكيري، رسالة انتقاد لحديث وليد الشهري، الذي أعلن عزمه الترشح لرئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، خلال انتخابات الجمعية العمومية التي تنطلق في الثالث من شهر يونيو المُقبل.

ونوه الشهري، الذي يعتزم خوض سباق رئاسة الاتحاد أمام لؤي ناظر، عبر برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، بأن برنامجه الانتخابي للرئاسة استغرق عامين، وانتهى في منتصف العام الماضي، ولكن لم يتم الكشف عن المشروع، لعدم التأثير على مسيرة النادي الذي كان يشهد مرحلة متميزة، بتتويج الفريق بلقب الدوري بعد انقطاع أعوام، فضلًا عن دخول صندوق الاستثمارات بالتعاون مع وزارة الرياضة وتقليص المدة الانتخابية من 4 سنوات إلى سنة واحدة.

وأضاف الشهري أن خطته بعد رئاسة الاتحاد، تطمح لعدم تكرار ما حدث في العام الماضي، من خلاف وتأخر في الحصول على حقوق النادي، مضيفًا أنه كان هناك تنافر بين الإدارة الحالية ومسؤولي الصندوق في العام الماضي، وعدم وجود تواصل ودي بلغة تحقق مصلحة الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وألمح الشهري بمفاجأة حول الترشح لرئاسة الاتحاد، قائلًا إنه لم يدفع مبلغ المليون ريال للحصول على العضوية الماسية، كونه في شراكة مع مجموعة قابضة، ويجب التشاور في هذا الأمر، كونها تتبع حقوقًا خاصة له، متعهدًا بإدارة جديدة وفكر جديد، فيما ألمح أيضًا بأنه قد يعتمد على موارد الحكومة في تدعيم النادي.

في المقابل، اتهم البكيري، مرشح الاتحاد، بالاعتماد على البالونات الانتخابية التي لم تعد تجدي نفعًا في تلك الفترة، مضيفًا "أنت خاسر للمعركة الانتخابية مهما قدمت من وعود مطاطية، إذا ما عندك القدرة المالية حتى في موازنة الأصوات التي أعلنت تأييدها رسميًا للمرشح لؤي ناظر فأنت خاسر من الآن، الجماهير لا تتعلق بآمال مستقبلية، وأنت لم تتحدث عن استقطاب لاعب أو المساهمة في مدرب مع صندوق الاستثمار، كما أنك لم تدفع مهر رئاسة الاتحاد، والذي يتكلف مليون ريال فقط، فكرسي الاتحاد ليس أقل من كرسي الأهلي الذي يتكلف 7 ملايين، أو النصر بـ14 مليون".

وأضاف "إذا أنت تعتمد على موارد صندوق الاستثمارات، وهو يضع ميزانية محددة قد لا تكفي لتصحيح الأوضاع داخل النادي في الفترة المقبلة، ولؤي ناظر يتفوق عليك، لأنه دفع بطاقة ماسية ومستحوذ على أصوات عالية بـ3 أعضاء موجودين في الإدارة، مثل أنمار الحائلي وأحمد كعكي".