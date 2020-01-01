هل تحرم الإصابة أوبلاك من التواجد في نهائي السوبر الإسباني؟

أوبلاك لم يتدرب مع المجموعة صباح اليوم

غاب يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، عن تدريبات الروخي بلانكوس اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة الريال غدًا في نهائي السوبر الإسباني.

أوبلاك تعرض لإصابة طفيفة أمام برشلونة في نصف النهائي لم تمنعه من استكمال المباراة التي فاز بها أتلتيكو مدريد 3-2.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ أوبلاك تدرب وحيدًا في الصالة الرياضية ولم يظهر في التدريبات الجماعية مع الفريق وخضع لبرنامج مكثف تأهيلي ليكون قادرًا على خوض نهائي السوبر.

وأوضحت الصحيفة أنّ المؤشرات الأولية حتى الآن لا تشير بوجود أي خطورة على موقف اللاعب من المشاركة في نهائي السوبر وقد يتواجد بصورة أساسية.

وكان دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، قد أكد مشاركة أوبلاك في السوبر كما صرّح ساؤول نيجيز بالأمر ذاته في المؤتمر الصحفي قبل ديربي مدريد.

ولم يسبق أن خسر سيميوني أي مباراة نهائية أمام ريال مدريد سوى نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 وحقق الفوز في كأس ملك إسبانيا 2013 والسوبر المحلي في 2014 والقاري في 2018.

جدير بالذكر أنّ بطولة السوبر الإسباني تُقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.