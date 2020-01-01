بعيدًا عن الأبطال | سيميوني ملك النهائيات ضد ريال مدريد

سجل جيد لسيميوني في المباريات النهائية ضد ريال مدريد

حينما نقول ديربي مدريد في مباراة نهائية يتذكر الجميع نهائي دوري أبطال أوروبا في 2014 و2016 ويتحدثون عن عقدة لدييجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس أمام الملكي في النهائيات.

أتلتيكو مدريد يواجه الريال في السوبر الإسباني بعد أن نجح في إقصاء برشلونة بالفوز 3-2 في أول انتصار محلي لسيميوني على كتيبة البلوجرانا.

في الأبطال، لم يخسر سيميوني النهائيين سوى في الوقت الإضافي، وبقي متقدمًا حتى الدقيقة 94 في 2014 قبل أن يتعادل سيرخيو راموس برأسيته الشهيرة ثم الهزيمة في الأوقات الإضافية.

وفي 2016 حُسمت البطولة بركلات الترجيح لصالح البلانكوس، أي أنّه لم يخسر المباراة من الأساس وانتهت بالتعادل في عرف سجلات الكرة.

ولكن ماذا عن باقي النهائيات.

أول بطولة محلية حققها سيميوني مع أتلتيكو مدريد كانت كأس ملك إسبانيا في موسم 2012-2013 وجاءت ضد الجار وذلك على ملعب "سانتياجو برنابيو" حينما انتهى الوقت الأصلي بهدف لكل فريق قبل أن تحسم رأس ميراندا البطولة لصالح الهنود الحمر.

اللقاء شهد طرد كريستيانو رونالدو وكذلك جوزيه مورينيو وبداية تهديد حقيقي لأتلتيكو مدريد بعد أنّ كان جمهور الفايكنج قبل ذلك لا يرفعون سوى عبارة "كل ليلة ديربي هي أسوأ كوابيسك" لتصبح الكفة متوازنة والمواجهة خارج التوقعات.

ولم يتكرر أي نهائي محلي آخر سوى في 2014 وتحديدًا في السوبر الإسباني حينما تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو على أرضه بهدف لمثله قبل الخسارة في فيسنتي كالديرون بهدف نظيف ليحتفل سيميوني بأول بطولة سوبر له في مسيرته التدريبية.

الأمر لا يتوقف فقط على النهائيات المحلية، ولكن في السوبر الأوروبي عام 2018 وبعد وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية بالتعادل 2-2 استطاع الفوز بنتيجة 4-2 وحصد اللقب ليحرم الملكي من التتويج الثالث له على التوالي ومعادلة سجل ميلان وبرشلونة في البطولة.

فهل يكون نهائي السوبر يوم الأحد المقبل هو استمرار لتفوق سيميوني في النهائيات على ريال مدريد أم يتكرر سيناريو دوري أبطال أوروبا؟