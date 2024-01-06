هل انتهى الحلم؟ جواو فيليكس يفقد ثقة تشافي

هذا اللاعب أصبح المفضل لدى المدرب الإسباني

يعاني البرتغالي جواو فيليكس، نجم برشلونة، من تراجع المستوى في الأسابيع الأخيرة، رغم الانطلاقة الواعدة مع انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري، على سبيل الإعارة من صفوف أتلتيكو مدريد.

وسجل جواو 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة مع برشلونة خلال 21 مباراة لعبها في جميع المسابقات هذا الموسم، علمًا بأنه جرى استبداله 13 مرة (الأكثر في الفريق).

واستبعد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، فيليكس من التشكيل الأساسي في آخر مباراة أمام لاس بالماس، كما استبدله مع نهاية الشوط الأول، في لقاء ألميريا السابق.

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وذكرت صحيفة سبورت أن النجم الإسباني فيران توريس استغل استبعاد جواو، وسجل هدف التعادل لبرشلونة (السابع له هذا الموسم)، وقاد الفريق إلى فوز صعب (2-1)، مشيرة إلى أنه "أصبح المفضل لدى تشافي، ويتوقع أن يبدأ مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقبلة".

ورغم ذلك، ترى "سبورت" أن الخطة المستقبلية مع اللاعب البرتغالي لم تتغير، إذ ترغب الإدارة في استمراره، حيث يعول النادي عليه في المستقبل، ومن المرجح أن تبدأ مفاوضات برشلونة مع أتلتيكو خلال الشهر الجاري، من أجل إيجاد حل لاستمراره، علمًا بأن وكيله خورخي مينديز يفضل خيار تمديد الإعارة لموسم آخر مع خيار الشراء.