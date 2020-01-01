هل أجبر فيروس كورونا نيمار على مغادرة باريس؟

احتمالية أن يكون نيمار قد غادر العاصمة الفرنسية بسبب حظر التجوال

أشارت بعض التقارير الصحفية إلى احتمالية أن يكون النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي قد غادر عاصمة البلاد في الآونة الأخيرة.

وفرضت فرنسا حظر التجوال على مواطنيها ومنعت التجمعات وأغلقت الأماكن التي من الممكن أن تتم فيها من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

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وإثر ذلك، فرض على نجوم كرة القدم في فرنسا الالتزام بالتعليمات الصحية التي تفرضها الدولة على الجميع بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها.

وبناء عليه، يعتقد أن النجم البرازيلي نيمار قد غادر العاصمة الفرنسية من أجل البحث عن حريته وسط هذه الإجراءات المشددة والصارمة.

ولم يتم تقديم أي تأكيد فيما يتعلق بعودة نيمار إلى البرازيل، ولكن صحيفة لو باريزيان تعتقد أن باريس سان جيرمان يجب أن يتواصل مع لاعبه بسرعة.

وأضافت الصحيفة أن بعض اللاعبين الأجانب الذين يلعبون في صفوف الأندية الفرنسية قد قرروا مغادرة فرنسا بالفعل خلال الأيام الماضية.

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يذكر أن الدوري الفرنسي من المقرر أن يستكمل في الفترة ما بين الخامس عشر من إبريل المقبل وحتى الثلاثين من يونيو، وذلك بعدما أقره الاتحاد الفرنسي اليوم.