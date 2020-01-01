برشلونة يعدل من استراتيجية ضم نيمار وتسريب الخطة الجديدة

برشلونة يقرر تعديل استراتيجية ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان وتقارير صحفية تكشف الخطة الجديدة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن خطة نادي برشلونة الجديد لضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان في الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي الكتالوني قام مؤخرًا بتغيير الاستراتيجية المتبعة من أجل إعادة نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن النادي لن يلجأ للبند رقم 17 في قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا - والذي كان سيسمح لنيمار بالرحيل رغمًا عن باريس سان جيرمان.

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وسيسلك النادي الكتالوني الطرق المعتادة بالتفاوض مع باريس سان جيرمان من جديد، بالرغم من الرفض السابق من النادي الفرنسي في الصيف الماضي لرحيل نيمار.

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وأوضحت تقارير صحفية سابقة أن باريس سان جيرمان بدوره قد غير من سياسته تجاه نيمار، في ظل رغبة النادي بالحفاظ على نجمه الفرنسي كيليان مبابي.

وكان برشلونة قد دخل في مفاوضات مطولة مع باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل ضم نيمار لكن دون فائدة.

جدير بالذكر أن برشلونة يملك لوتارو مارتينيز بالإضافة لأوباميانج وعدة أسماء أخرى على قائمته لضمهم في الصيف المقبل بحسب ما ذكرت تقارير عديدة.