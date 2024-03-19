"هلالي رئيسًا للنصر" .. جمهور العالمي ينتفض بعد الكشف عن خليفة مسلي آل معمر المحتمل

الكشف عن اسم جديد مرشح لـ"خلافة" مسلي آل معمر..

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لا صوت يعلو في الشارع السعودي حاليًا، إلا على "المرشحين" لخلافة مسلي آل معمر، على رأس مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية".

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آل معمر كان قد اتخذ قراره، بـ"الاستقالة" من رئاسة النصر، مع ابتعاد الرمز الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بالنادي، عن المشهد الرياضي بشكل كامل.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، المقرب من البيت النصراوي، عن اسم مرشح بقوة لخلافة آل معمر، خلال الفترة القادمة.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن هذا الاسم؛ هو عبدالعزيز العمران، عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر.

الجماهير النصراوية تفاعلت مع هذا الخبر؛ حيث اعترض قطاع كبير منهم، على ترشح العمران لرئاسة النادي، معتبرين أنه جزء من منظومة مسلي، التي لم تنجح في إدارة قلعة العالمي.

ووصف آخرون، العمران بالمشجع للغريم نادي الهلال؛ حيث كتب أحد الحسابات عبر منصة "إكس": "هلالي رئيسًا للنصر.. قسمًا با الله ما فينا خير إذا صارت".

جدير بالذكر أن عشاق النصر، دشنوا هشتاجًا يطالبون فيه بتعيين الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، المعروف باسم "الشاعر واحد"، رئيسًا للنادي؛ خاصة بعد التأكيدات على صعوبة ترشح رجل الأعمال محمد الخريجي للمنصب، نظرًا لانشغاله بأعماله الخاصة.

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