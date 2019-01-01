هل هزم ميلان إنتر ومانشستر يونايتد في سباق "بيرجوين"؟

النادي الإيطالي لا يتوقف، بعد ضم بيونتيك يُحاول التعاقد مع جناح أيسر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات الإعلان رسميًا عن انضمام كريشتوف بيونتيك للميلان قاب قوسين أو أدنى، إذ سيُجري اللاعب الفحوصات الطبية اليوم في ميلانو قبل الانضمام لتدريبات الفريق.

عمل ميلان في سوق الانتقالات الشتوي لم يتوقف عند المهاجم البولندي، إذ مازال المدير الرياضي ليوناردو يُحاول ضم جناح أيسر ولاعب خط وسط، وفيما مازال البحث جاريًا عن لاعب الوسط خاصة أن النادي لا يُريد ولا يستطيع دفع الكثير من المال مقابله، بات النادي قريبًا من ضم جناحه الأيسر الجديد.

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إذ أفادت عدة مصادر هولندية وإيطالية أبرزها سبورت ميدياسيت ودي تيليجراف أن ميلان نجح في التوصل لاتفاق مع أيندهوفن لضم جناحه الواعد ستيفن بيرجوين بالإعارة حتى نهاية الموسم مع حق شرائه نهائيًا الصيف القادم مقابل 20 مليون يورو.

الهولندي صاحب الـ21 عامًا يُعد أحد الأهداف الساخنة في السوق، إذ أبدى ناديي الإنتر ومانشستر يونايتد رغبتهما في ضمه لكن ميلان نجح في التفوق عليهما والحصول على اللاعب صاحب الـ10 أهداف و9 تمريرات حاسمة هذا الموسم في هولندا.