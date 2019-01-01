ريال مدريد يرصد 90 مليون جنيه إسترليني لضم نجم يوفنتوس

هل تتم الصفقة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى فلورينتو بيريز رئيس ريال مدريد لتجديد صفوف الفريق الصيف القادم، خاصة بعد النتائج السلبية والأداء السيء لعدد من اللاعبين هذا الموسم.

صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أوضحت أن ريال مدريد يستهدف صناعة "جالاكتيكوس" جديد، وأن باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس على رأس الأهداف المطلوبة في الفريق للموسم القادم.

وأضافت أن النادي الإسباني يُجهز عرضًا بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني لضم ديبالا صاحب الـ25 عامًا، خاصة أن إقناع يوفنتوس بالتخلي عنه لن يكون سهلًا كونه أحد العناصر الرئيسية في فريق المدرب ماسيميليانو أليجري، بجانب أن هناك أندية أخرى ترغب بضمه وعلى رأسها مانشستر سيتي.

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أحد المصادر تحدث لصحيفة صن الإنجليزية قائلًا "ريال مدريد يُحاول ضم العديد من النجوم الموسم القادم وديبالا هدف رئيسي لهم، كان هناك اهتمامًا كبيرًا به خلال السنوات الماضية لكنه الآن مهتم بالانتقال للريال".

أضاف "مانشستر سيتي أراده لفترة طويلة كذلك، إذ حاول جوارديولا ضمه حين كان في بايرن ميونيخ".