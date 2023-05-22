"هذه قضايا لا يُمكن مُناقشتها في تويتر" .. روبياليس يهاجم تيباس بسبب فينيسيوس!

روبياليس يهاجم تيباس بسبب تعليقه على قضية فينيسيوس جونيور

دافع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، مهاجمًا حديث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن مشاهد العنصرية التى يتعرض لها اللاعب البرازيلي الدولي.

تيباس رد على تصريحات فينيسيوس مؤكدًا على تقاعص اللاعب عن حضور اجتماعات لمناقشة ما يدور والهجمات العنصرية التى يتعرض لها في الملاعب الإسبانية، مما آثار استفزاز النجم البرازيلي ليرد عليه بإنه ليس صديقه حتى يجلسان لمناقشة الأمر.

وعلق روبياليس عن حالة الاستقطاب الراهنة قائلًا: "فينيسيوس على حق بل وأكثر مما نعتقد طالما هُناك فرد واحد يُهين أي شخص لأسباب عُنصرية فنحنُ نُعاني من مُشكلة حقيقية ، هدفنا الآن أن يتمكن جميع لاعبي كرة القدم من اللعب دون ظهور أو تكرار أي مُشكلة شبيهة بهذه الأحداث".

وأضاف: "أطلب من فينيسيوس أن يتجاهل سلوك خافيير تيباس على وسائل التواصل الاجتماعي نحنُ كمُدراء لسنا هُنا للمُشاركة في وسائل التواصل الاجتماعية، لم يكن الوقت مُناسبًا، قضايا كهذه لا يُمكن مُناقشتها في تويتر".

الأمور في إسبانيا تواصل الاشتعال يومً تلو يوم بفعل الهجوم العنصري الذي يتعرض له فينيسوس جونيور في كل جولة من جولات الدوري الإسباني، حتى أن ريال مدريد توجه بشكوى إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز بعد الأحداث التى شهدتها مباراة فالنسيا وريال مدريد أمس.