"أنا لست صديقك".. شجار عنيف بين فينيسيوس جونيور ورئيس رابطة الليجا بعد أزمة مباراة فالنسيا

فينيسيوس جونيور غاضب من الجميع لعدم دعمه في مواجهة العنصرية

دارت حالة من الجدل والتناحر بين الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وبين خابيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية بعدما تعرض له اللاعب البرازيلي خلال مباراة فالنسيا.

وخسر ريال مدريد من مضيفه فالنسيا على ملعب ميستايا في الدوري الإسباني، لكن الحدث الأبرز كان طرد فينيسيوس بعد تعرضه لعنصرية داخل وخارج الملعب ومشاجرته مع عدد من لاعبي فالنسيا لم تسفر إلا عن طرده.

فينيسيوس كتب على حسابه الشخصي على تويتر بعد المباراة: "لم تكن المرة الأولى، بل الثانية أو الثالثة، العنصرية طبيعية في الدوري الإسباني. البطولة تعتقد أنها أمور طبيعية والاتحاد كذلك ويشجعها المنافسون. البطولة التي كانت عنوانًا لرونالدينيو ورونالدو وميسي وكريستيانو الآن ملك للعنصرية. البلد الجميل الذي رحب بي وأحبه يصدر صور العنصرية للعالم. آسف للإسبان الذين لن يوافقوا لكن اليوم في البرازيل إسبانيا معروفة ببلد العنصرية للأسف بسبب كل ما يحدث كل يوم، ليس لدي دفاع وأوافق. لكنني قوي وسأقاتل العنصرية حتى النهاية وإن كان في مكان بعيد".

رئيس رابطة الليجا رد على ما كتبه فينيسيوس وكتب: "نظرًا لأن هؤلاء لا ينبغي لهم شرح ما هي الليجا وما يمكنها فعله في قضايا العنصرية. نحاول الشرح لك لكنك لم تقدم نفسك في أي من التواريخ المتفق عليها سابقًا التي طلبتها بنفسك. قبل انتقاد الليجا وإهانتها عليك بمواجهة نفسك ولا تجعلها تتلاعب بك وتتأكد من فهمك قوة الجميع والعمل معًا".

رد تيباس كان الأكثر استفزازًا لجونيور الذي رد عليه مجددًا وقال: "مرة أخرى بدلًا من مهاجمة العنصريين، رئيس الليجا يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمتي. تتحدث وتتظاهر بعدم القراءة. صورة بطولتك مهزوزة، انظر لردود الفعل على ما كتبته وتفاجأ. إهمالك يجعلك مساوٍ للعنصريين. لست صديقك لتتحدث عن العنصرية، أريد أفعالًا وعقوبات. الهاشتاج لم يحركني".