"هذا فقط ما يمكنني قوله".. رد حاسم من هالاند بشأن مصيره مع مانشستر سيتي!

ماذا قال النجم النرويجي؟

فتح المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، باب التكهنات بشأن مصيره مع العملاق الإنجليزي في المواسم المقبلة.

وانضم هالاند إلى السيتيزنز في صيف 2022، وقاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2023، لأول مرة في تاريخ النادي.

وسُئل هالاند في مقابلة مع " TV2" عن تجديد عقده مع فريق المدرب بيب جوارديولا، فقال: "لقد أمضيت عامين رائعين ويتبقى لي 3 سنوات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وردًا على سؤال "هل هناك محادثات جارية؟"، أجاب بحسم: "ما قلته للتو هو كل ما يمكنني قوله".

وشارك هالاند في 98 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات على مدار موسمين، سجل خلالها 90 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.