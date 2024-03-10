"هذا ما سيحدث".. أسطورة مانشستر يونايتد يفجر مفاجأة عن مصير كلوب مع ليفربول!

هل يتحقق السيناريو الغريب؟

تحدث دوايت يورك، أسطورة مانشستر يونايتد، عن الوجهة المحتملة ليورجن كلوب، المدير الفني لليفربول.

وأعلن كلوب رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أنه "لا يملك الطاقة للاستمرار في الموسم المقبل"، ولن يتولى قيادة أي فريق لمدة عام.

وقال يورك، في تصريح لـ"بي إن سبورتس": "أريد أن أدلي ببيان جريء، أعتقد أن كلوب سيعود إلى ليفربول، ربما في غضون عام أو عامين".

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وأضاف: "لدي شعور خفي بأن هذا ما سيفعله، لن أذهب إلى حد قول إنها معلومات داخلية، لكني أشعر أنه عندما تنظر إلى نوع جودة المدربين (المرشحين لخلافته)، فلا يوجد الكثير من الجودة".

وختم: "لذلك أعتقد أن بعض الأشخاص الآخرين استخدموا هذه الكلمة [التقاعد]، وأعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة لقولها، لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك".