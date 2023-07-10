"هذا الفتى غير محترم" .. نجم إيطاليا يهاجم كيليان مبابي ويلوم باريس سان جيرمان!

نجم إيطاليا السابق يهاجم مبابي بعد تصريحاته ضد باريس سان جيرمان..

يبدو أن تصريحات كيليان مبابي قائد باريس سان جيرمان الفرنسي حول ناديه ستواجه العديد من ردود الفعل الغاضبة، والتي بدأها البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي السابق للفريق.

مبابي، ووسط حديث عن نيته ترك باريس سان جيرمان عند نهاية عقده في صيف 2024 أجرى مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية انتقد خلالها ناديه بشكل علني.

تعليقات مبابي لم تعجب أيضًا الإيطالي باولو دي كانيو نجم نادي وست هام الإنجليزي السابق، والذي ألقى باللوم على النادي قبل اللاعب في السيناريو الحالي.

وقال دي كانيو في تصريحات للنسخة الإيطالية من شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية: "لقد وضع باريس سان جيرمان نفسه في هذا الموقف، النادي وقع في هذا الفخ بالفعل في العام الماضي، والآن مبابي يواصل اللعب بهم".

وأضاف: "يمكننا التحدث عن أخطاء باريس سان جيرمان، لكن هناك أيضًا عدم احترام هذا الفتى، لأنه بالفعل استغل الأمر العام الماضي، والآن يريد اللعب لمدة عام ثم يغادر بالمجان ليفوز ببعض المال في ريال مدريد".

وبعيدًا عن التصريحات، فقد أشارت تقارير إلى أن ستة من لاعبي باريس سان جيرمان، من بينهم لاعبان جديدان، يشعرون أن تعليقات مبابي بمثابة إهانة للفريق والنادي.

وبينما يريد مبابي مغادرة باريس سان جيرمان في 2024، إلا أن النادي يريد إجباره على توقيع عقد جديد حتى لا يرحل بالمجان في الصيف المقبل.