"الوقت حان" .. مدير باريس سان جيرمان الرياضي السابق يطالب بطرد كيليان مبابي!

المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان شن هجومًا عنيفًا على كيليان مبابي..

تحظى قضية مستقبل كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالكثير من الاهتمام بالفعل، حيث خرج عدد من المنتسبين إلى النادي الباريسي للرد على تصريحات اللاعب التي أهان فيها فريقه ضمنيًا.

البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان، طالب إدارة النادي الفرنسي بالتخلص من مبابي في أسرع وقت ممكن.

وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أعتقد أن الوقت قد حان بالفعل لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، بغض النظر عن الطريقة".

وأضاف: "السلوك الذي أظهره مبابي في السنوات الأخيرة يؤكد أنه لا يستطيع قيادة فريق، إنه لاعب رائع ولكنه ليس قائدًا، ومن الصعب بناء فريق حوله".

واختتم ليوناردو: "باريس سان جيرمان كان موجودًا قبل مبابي وسيظل كذلك بعده، إنه في النادي منذ 6 مواسم وفازت خمسة أندية بلقب دوري أبطال أوروبا خلال تلك الفترة، ولم يكن مبابي في أي من تلك الأندية".

ويبدو أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الجديد في قضية مبابي، حيث ينتظر باريس سان جيرمان قرار اللاعب النهائي بشأن الاستمرار وتجديد عقده، أو الرحيل عن "حديقة الأمراء" في الصيف الحالي.