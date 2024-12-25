"لن يندم أحد على توقيعي".. محادثة بيريز سر تحول مبابي في ريال مدريد

ماذا قال كيليان؟

قدم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وذلك في الفوز على إشبيلية (4-2) يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني.

وسجل كيليان، الذي انضم لريال مدريد مطلع هذا الموسم، هدفًا وصنع آخر أمام إشبيلية، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في 24 مباراة بمختلف المسابقات.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم الفرنسي تحدث مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز قبل أسابيع، بينما كان يمر بفترة صعبة للغاية على مستوى الأداء، واعترف بأنه "يجب أن يتغير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "أهدر مبابي ركلتي جزاء أمام ليفربول في دوري الأبطال وأتلتيك بيلباو في الليجا، ما أسقطه في الشكوك، والتي انتقلت إلى كل ما يحيط بالفريق الأبيض، بما في ذلك الجماهير".

وأوضحت أن "النجم الفرنسي قدم وعدًا لبيريز بتغيير الأمر، تبادل الكلمات مع الرئيس كان كافيًا ليُدرك مبابي أنه بحاجة إلى دفعة من الثقة، وقد أوصل ذلك عبر رسالة مباشرة إلى المسؤول عن قدومه (لن يندم أحد على توقيعي)".

وختمت: "الآن يبدو أن كل شيء يتغير، لكن كما قال أنشيلوتي، فإن التكيف والأعذار أصبحت من الماضي، وكان أفضل ما في الأمر هو رد مبابي بالأهداف والأداء الجيد، كان بحاجة إلى هذه الفترة، لكنها انتهت".