هدف عمالقة أوروبا.. خطوة أولى من برشلونة لضم خليفة تير شتيجن "الدائم"

ما خطة البارسا؟

يخطط برشلونة للتعاقد مع حارس مرمى جديد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مارك أندريه تير شيتجن، والتي ستبعده لنحو 7 أشهر مقبل.

واستغل برشلونة لوائح الليجا ليتعاقد مع الحارس المعتزل فويتشيك شتشيسني في صفقة انتقال حر، من أجل تعويض الحارس الألماني هذا الموسم.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن النادي الكتالوني يستهدف ضم لوكاس شوفالييه، حارس ليل الفرنسي، الذي يقدم مستويات مميزة، واستفسر من النادي عن سعر اللاعب البالغ 22 عامًا.

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ويحظى شوفالييه باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وأصبح هو وزميله فى الفريق المهاجم الكندي جوناثان ديفيد من أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة النادي الفرنسي في الصيف المقبل.

وختمت الصحيفة: "شتشيسني يعد حلًا مؤقتًا لمدة عام واحد فقط، إذ يتواجد حاليًا كحارس احتياطي لإينياكي بينيا، وفي برشلونة يساورهم القلق بشأن كيفية عودة تير شتيجن من هذه الإصابة الخطيرة (في الموسم المقبل)".