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هدف تاونسيند في مانشستر سيتي يحصد جائزة الأفضل في البريميرليج

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Getty Images
هدف كريسيتال بالاس في مانشستر سيتي يعطي تاونسيند جائزة أفضل هدف في البريميرليج

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حصل نجم نادي كريستال بالاس تاونسيند على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.

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وكان تاونسيند قد قدم أداء جيدًا مع فريقه كريستال بالاس نجح من خلاله في إعادة إحياء مسيرته مرة أخرى بعد تجربة في توتنهام.

وحصل هدف تاونسيند في شباك مانشستر سيتي والذي سجله خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين على أفضل هدف في الموسم الإنجليزي.

وجاء الهدف عبر تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء، وتحديدًا من نقطة تبعد عن خط المرمى بحوالي 35 مترًا.

وانتهت هذه المباراة بفوز كريستال بالاس على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في واحدة من أفضل مباريات تاونسيند خلال الموسم.

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يذكر أن كريستيال بالاس قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 49 نقطة

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