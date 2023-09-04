هدف الهلال ومنافسه .. ريال مدريد رفض مهاجمين من العيار الثقيل من أجل كيليان مبابي!

ريال مدريد قرر ألا يعوض رحيل كريم بنزيما في الصيف الحالي..

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فتح رحيل الفرنسي كريم بنزيما من نادي ريال مدريد الإسباني إلى الاتحاد السعودي في يونيو الماضي بابًا واسعًا أمام وكلاء اللاعبين لعرض العديد من المهاجمين على النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

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عدة تقارير أشارت إلى أن إدارة ريال مدريد تلقت ما يصل إلى 10 عروض لضم مهاجم جديد، لكن الرفض كان الجواب الوحيد من النادي الملكي.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي كشف عن أسماء اثنين من المهاجمين الذين تم عرضهم على ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2023.

وحسب التقرير، فإن هداف الدوري الإيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي، والذي يعد هدفًا لنادي الهلال السعودي، كان الاسم الأول الذي طُرح على مكاتب النادي الملكي.

أما الاسم الثاني، وكما تم تداوله بصورة كبيرة فهو الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم نادي يوفنتوس، الذي كانت إدارة "السيدة العجوز" تفكر جديًا في التخلص من خدماته.

لكن ريال مدريد لم يرغب في معرفة أي شيء يخص إمكانية التعاقد مع أي منهما، وذلك رغم محاولات كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي الحثيثة لتعويض بنزيما.

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وحسب التقرير الإيطالي، فإن سبب رفض ريال مدريد لكافة العروض التي قدمت إليه من مهاجمين مختلفين، هو التركيز على التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والذي لم يحدث في نهاية المطاف خلال الصيف الحالي.

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