"يكفي لقدم واحدة" .. رئيس نابولي يهين الهلال بسبب عرضه لضم نجمه!

رد ساخر جدًا على العرض السعودي من بطل إيطاليا

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نجحت أندية دوري روشن السعودي في ضم العديد من نجوم العالم هذا الصيف، والهلال تحديدًا كان له الكلمة العليا بالتعاقد مع مجموعة من النجوم على رأسهم نيمار، لكن بعض رؤساء الأندية في أوروبا صمدوا أمام قوة تلك العروض بل وهناك واحدًا سخر منها.

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الهلال استهدف عددًا من المهاجمين قبل أن يتعاقد في النهاية ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام، أحدهم كان فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الذي تألق الموسم الماضي وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي.

الهلال تقدم بعرض قيمته 200 مليون يورو لضم المهاجم النيجيري، لكن الرد الذي وصله من الرئيس أوريليو دي لاورينتيس كان قاسيًا وساخرًا ومهينًا للغاية.

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صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت عن فحوى ذلك الرد ومدى سخريته من العرض السعودي، إذ كتب الرئيس عبر البريد الإلكتروني "عرضك ذو الـ200 مليون يورو كافٍ لشراء قدم واحدة لأوسيمين".

أضاف "أعتقد أنكم ستكونون قادرين على إرسال عرض بقيمة 500 مليون يورو العام القادم، وهنا على الأرجح سنفكر بالعرض ونأخذه على محمل الجد، لكني دعوني أراجع نفسي .. ربما نأخذه بعين الاعتبار".

يُشار إلى أن أوسيمين كان أحد خيارات الهلال لدعم هجومه، والتي تضمنت كذلك أسماءً مثل روميلو لوكاكو وكيليان مبابي وهاري كين.

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