قدمت لنا بطولة دوري أبطال أوروبا منذ بدايتها عدداً من أبرز الهدافين الذين عرفهم التاريخ، وباعتبار ذات الأذنين مسابقة تتنافس فيها أقوى الأندية في القارة العجوز بل والعالم، فكان من الطبيعي أن تشهد كل مرحلة من مراحلها ظهور لاعبين رائعين يمثلون أيقونة كرة القدم في زمانهم.

كان راؤول جونزاليس وأندري شيفتشينكو أبرز هدافي دوري الأبطال خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الحالية، أما الآن فهناك نجمين فرضا نفسيهما بقوة على ساحة كرة القدم، وبالتالي فهما الأكثر دكاً لحصون المنافسين في البطولة وهما رونالدو وميسي.

وفي السنوات الأخيرة، بدأ نجم عربي في التسلل إلى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا ، هو النجم المصري لليفربول محمد صلاح، والذي وضع نفسه بقوة بين كبار الساحرة المستديرة في الفترة الأخيرة.

لكن، ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟ وما هو ترتيب أساطير هذا الزمان بينهم؟ جول يستعرض قائمة هدافي دوري الأبطال منذ بدايتها في 1955 حتى يومنا هذا.

ميسي ورونالدو .. من الأكثر تسجيلاً في دوري أبطال أوروبا؟

وفي هذا التقرير سنعود بالذاكرة للخلف، ونستكشف معاً هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور، بدايةً من نسختها الأولى عام 1955 حتى يومنا هذا.

من هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟

بمطالعة الجدول الموجود بالأسفل، ستجد أن كريستيانو رونالدو هو هداف دوري أبطال أوروبا على مر العصور، لكنه غير آمن على عرشه، فليونيل ميسي هو الوصيف بفارق ضئيل بالنسبة للبرغوث.

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تجاوز رقم راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، وأصبح الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين يليه كريم بنزيما نجم ريال مدريد.

أما نجم ليفربول محمد صلاح، فيأتي في المركز العاشر في القائمة، حيث سجل حتى الآن 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:

الترتيب اللاعب الأهداف عدد المباريات المعدل التهديفي / مباراة 1 كريستيانو رونالدو 140 183 0.77 2 ليونيل ميسي 129 163 0.79 3 روبرت ليفاندوفسكي 109 144 0.75 4 كريم بنزيما 90 152 0.59 5 راؤول جونزاليس 71 142 0.50 6 كيليان مبابي 71 99 0.71 =7 إرلينج هالاند 59 58 1.01 =7 توماس مولر 57 163 0.34 9 رود فان نيستلروي 56 73 0.77 =10 هاري كين 54 70 0.77 =10 محمد صلاح 50 98 0.51 =10 تييري هنري 50 112 0.45 13 ألفريدو دي ستيفانو 49 58 0.84 =14 أندري شيفتشينكو 48 100 0.48 =14 زلاتان إبراهيموفيتش 48 124 0.39 =16 إيزيبيو 46 65 0.71 =16 فيليبو إنزاجي 46 81 0.57 18 ديدييه دروجبا 44 92 0.48 19 أنطوان جريزمان 44 120 0.36 20 نيمار 43 81 0.53 21 أليساندرو ديل بييرو 42 89 0.47 22 سيرخيو أجويرو 41 79 0.52 23 فيرينتس بوشكاش 36 41 0.88 24 إدينسون كافاني 35 70 0.50 =25 جيرد مولر 34 35 0.97 =25 فينيسيوس جونيور 35 83 0.42 27 فيرناندو مورينتس 33 93 0.35 28 آريين روبن 31 110 0.28 =29 صامويل إيتو 30 78 0.38 =29 واين روني 30 85 0.35 =29 كاكا 30 86 0.35 =29 فرانشيسكو خينتو 30 89 0.34 =33 دافيد تريزيجيه 29 58 0.50 =33 روي ماكاي 29 61 0.48 =33 باتريك كلويفرت 29 71 0.41 =33 إدين دجيكو 29 74 0.39 =33 ألفارو موراتا 29 89 0.32 =38 عثمان دبمبيلي 28 23 1.22 =38 جيان بيير بابين 28 37 0.76 =38 ريان جيجز 28 145 0.19 =41 ساديو ماني 27 63 0.43 =41 لويس سواريز 27 73 0.37 =41 ريفالدو 27 73 0.37 =41 رحيم ستيرلينج 27 88 0.30 45 ماريو جوميز 26 44 0.59 =46 ماريو جارديل 25 46 0.54 =46 روبين فان بيرسي 25 59 0.42 =46 هيرنان كريسبو 25 65 0.38

ستلاحظ في الجدول أن أغلب الهدافين ممن لعبوا في البطولة في شكلها الجديد الذي بدأ موسم 1992، والسبب في ذلك أن البطولة بالنظام الجديد أتاحت عدداً أكبر من المباريات خلال الموسم الواحد، وهذا تسبب أيضاً في وجود عدد من اللاعبين في الجدول السابق لعبوا في حقبة التسعينيات.

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ومع ذلك، هناك لاعب استطاع الحفاظ على وجوده ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا ، وذلك بالرغم من أنه حضر الحقبة السابقة لعام 1992 الذي تغير فيه شكل ونظام البطولة، هذا اللاعب هو نجم ريال مدريد السابق ألفريدو دي ستيفانو.

تواجد نجما الميرينجي السابقان اللذان دافعا عن القميص الأبيض في الفترة بين 1950 و1960 فيرينتس بوشكاش وفرانشيسكو خينتو في قائمة العشرين أيضاً، كذلك دخل فيها مهاجم بايرن ميونخ السابق جيرد مولر ، والذي يمتلك أعلى معدل أهداف في المباراة حتى الآن 0.95.

وصل معدل الأهداف في كل مباراة لبوشكاش 0.85، أما دي ستيفانو فقد وصل معدله إلى 0.84، فيما لم يتجاوز معدل ليونيل ميسي 0.81، والذي يمتلك أعلى معدل للأهداف في كل مباراة في الحقبة الجديدة التي بدأت منذ 1992.

