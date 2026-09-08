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Lewandowski Messi Ronaldo Champions LeagueGettyImage
أحمد رضوان

ما ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

دوري أبطال أوروبا
كريستيانو رونالدو
بايرن ميونخ
ريال مدريد
برشلونة
باريس سان جيرمان
ليونيل ميسي
مانشستر يونايتد
محمد صلاح
يوفنتوس
ليفربول
أتلتيكو مدريد

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، وما هو ترتيب رونالدو وميسي وصلاح بينهم؟ ومن هو الهداف التاريخي لدوري الأبطال؟

قدمت لنا بطولة دوري أبطال أوروبا منذ بدايتها عدداً من أبرز الهدافين الذين عرفهم التاريخ، وباعتبار ذات الأذنين مسابقة تتنافس فيها أقوى الأندية في القارة العجوز بل والعالم، فكان من الطبيعي أن تشهد كل مرحلة من مراحلها ظهور لاعبين رائعين يمثلون أيقونة كرة القدم في زمانهم.

كان راؤول جونزاليس وأندري شيفتشينكو أبرز هدافي دوري الأبطال خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الحالية، أما الآن فهناك نجمين فرضا نفسيهما بقوة على ساحة كرة القدم، وبالتالي فهما الأكثر دكاً لحصون المنافسين في البطولة وهما رونالدو وميسي.

وفي السنوات الأخيرة، بدأ نجم عربي في التسلل إلى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا ، هو النجم المصري لليفربول محمد صلاح، والذي وضع نفسه بقوة بين كبار الساحرة المستديرة في الفترة الأخيرة.

لكن، ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟ وما هو ترتيب أساطير هذا الزمان بينهم؟ جول يستعرض قائمة هدافي دوري الأبطال منذ بدايتها في 1955 حتى يومنا هذا.

ميسي ورونالدو .. من الأكثر تسجيلاً في دوري أبطال أوروبا؟

وفي هذا التقرير سنعود بالذاكرة للخلف، ونستكشف معاً هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور، بدايةً من نسختها الأولى عام 1955 حتى يومنا هذا.

من هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟

بمطالعة الجدول الموجود بالأسفل، ستجد أن كريستيانو رونالدو هو هداف دوري أبطال أوروبا على مر العصور، لكنه غير آمن على عرشه، فليونيل ميسي هو الوصيف بفارق ضئيل بالنسبة للبرغوث.

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تجاوز رقم راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، وأصبح الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين يليه كريم بنزيما نجم ريال مدريد.

أما نجم ليفربول محمد صلاح، فيأتي في المركز العاشر في القائمة، حيث سجل حتى الآن 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:

 الترتيب  اللاعب  الأهداف  عدد المباريات  المعدل التهديفي / مباراة 
1كريستيانو رونالدو1401830.77
2ليونيل ميسي1291630.79
3روبرت ليفاندوفسكي1091440.75
4كريم بنزيما901520.59
5راؤول جونزاليس711420.50
6كيليان مبابي71990.71
=7إرلينج هالاند59581.01
=7توماس مولر571630.34
9رود فان نيستلروي56730.77
=10هاري كين54700.77
=10محمد صلاح50980.51
=10تييري هنري501120.45
13ألفريدو دي ستيفانو49580.84
=14أندري شيفتشينكو481000.48
=14زلاتان إبراهيموفيتش481240.39
=16إيزيبيو46650.71
=16فيليبو إنزاجي46810.57
18ديدييه دروجبا44920.48
19أنطوان جريزمان441200.36
20نيمار43810.53
21أليساندرو ديل بييرو42890.47
22سيرخيو أجويرو41790.52
23فيرينتس بوشكاش36410.88
24إدينسون كافاني35700.50
=25جيرد مولر34350.97
=25فينيسيوس جونيور35830.42
27فيرناندو مورينتس33930.35
28آريين روبن311100.28
=29صامويل إيتو30780.38
=29واين روني30850.35
=29كاكا30860.35
=29فرانشيسكو خينتو30890.34
=33دافيد تريزيجيه29580.50
=33روي ماكاي29610.48
=33باتريك كلويفرت29710.41
=33إدين دجيكو29740.39
=33ألفارو موراتا29890.32
=38عثمان دبمبيلي28231.22
=38جيان بيير بابين28370.76
=38ريان جيجز281450.19
=41ساديو ماني27630.43
=41لويس سواريز27730.37
=41ريفالدو27730.37
=41رحيم ستيرلينج27880.30
45ماريو جوميز26440.59
=46ماريو جارديل25460.54
=46روبين فان بيرسي25590.42
=46هيرنان كريسبو25650.38

ستلاحظ في الجدول أن أغلب الهدافين ممن لعبوا في البطولة في شكلها الجديد الذي بدأ موسم 1992، والسبب في ذلك أن البطولة بالنظام الجديد أتاحت عدداً أكبر من المباريات خلال الموسم الواحد، وهذا تسبب أيضاً في وجود عدد من اللاعبين في الجدول السابق لعبوا في حقبة التسعينيات.

Alfredo Di Stefano Real MadridGetty Images

ومع ذلك، هناك لاعب استطاع الحفاظ على وجوده ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا ، وذلك بالرغم من أنه حضر الحقبة السابقة لعام 1992 الذي تغير فيه شكل ونظام البطولة، هذا اللاعب هو نجم ريال مدريد السابق  ألفريدو دي ستيفانو.

تواجد نجما الميرينجي السابقان اللذان دافعا عن القميص الأبيض في الفترة بين 1950 و1960 فيرينتس بوشكاش وفرانشيسكو خينتو في قائمة العشرين أيضاً، كذلك دخل فيها مهاجم بايرن ميونخ السابق جيرد مولر ، والذي يمتلك أعلى معدل أهداف في المباراة حتى الآن 0.95.

وصل معدل الأهداف في كل مباراة لبوشكاش 0.85، أما دي ستيفانو فقد وصل معدله إلى 0.84، فيما لم يتجاوز معدل ليونيل ميسي 0.81، والذي يمتلك أعلى معدل للأهداف في كل مباراة في الحقبة الجديدة التي بدأت منذ 1992.

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