الدوري التونسي - الدرجة الأولى

ما هو ترتيب هدافي الدوري التونسي عبر التاريخ؟

كتب | بلال محمد
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منتخب تونس
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تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي عبر التاريخ، ومن هو الهداف التاريخي للدوري التونسي؟

تشهد الكرة التونسية، طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، ويشتعل الدوري التونسي بالمنافسة، بين العديد من الفرق القوية، مثل رأسها الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي وغيرهم.

ويتواجد في الدوري التونسي، العديد من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي، والذين يعتبروا امتدادًا للعديد من النجوم والمهاجمين المميزين الذين مروا على الدوري التونسي.

وفي السنوات الأخيرة، تواجد هدافين مميزين في الدوري التونسي، ولكن هل يتواجدوا في ترتيب هدافي الدوري التونسي عبر التاريخ؟

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    وفي هذا التقرير، سنستعرض معًا، هدافي الدوري التونسي، عبر التاريخ منذ انطلاقة حتى يومنا هذا.

    من هو الهداف التاريخي للدوري التونسي؟

    الترجي - النجم الساحلي

    يتصدر التونسي الهادي البياري، لاعب الإفريقي في فترة الثمانينات، قائمة الهدافين التاريخيين للدوري التونسي، بعدما نجح في تسجيل 117 هدفًا، متفوقًا بهدف وحيد على مواطنه عزالدين شقرون، لاعب سكك حديد الصفاقسي.

    وفيما يلي جدول يوضح قائمة الهدافين التاريخيين للدوري التونسي..

    الترتيب اللاعب عدد الأهداف الفريق
    1 الهادي البياري 117 الأفريقي
    2 عز الدين شقرون 116 سكك حديد الصفاقسي
    3 طارق ذياب 107 الترجي
    4 الحبيب موفو 99 النجم الساحلي
    5 محمد صالح الجديدي 98 الأفريقي
    6 عادل السليمي 90 الأفريقي
    7 عبد القادر بلحسن 89 النادي الأولمبي للنقل - الترجي  - البنزرتي
    8 عبد المجيد التلمساني 88 الترجي
    9 عبد الحميد هرقال 85 الملعب التونسي
    10 نبيل بالشاوش 82 لأولمبي الباجي - الملعب التونسي -  الصفاقسي
    =11 منصف الخزيني 81 الأفريقي
    =11 سامي التواني 81 الأفريقي- الملعب التونسي

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