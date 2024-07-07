هجوم ناري من سواريز لنجم البرازيل: تحلى بمزيد من الاحترام!

ماذا قال نجم أوروجواي؟

شن لويس سواريز، نجم أوروجواي، هجومًا كبيرًا على لاعب البرازيل أندرياس بيريرا، الذي قلل من منتخب أوروجواي، قبل المواجهة الحاسمة في ربع نهائي كوبا أمريكا، والتي حسمها فريق المدرب مارسيلو بيلسا بركلات الترجيح فجر اليوم الأحد.

كان بيريرا قد ادعى قبل المباراة أن منتخب السيليساو هو المرشح الأوفر حظًا للتأهل، لأنه يتفوق كثيرًا مقارنة بخصمه.

وقال سواريز، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لدينا أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لاعبون على أعلى مستوى، للحديث عن أوروجواي، يجب أن يكون لديك المزيد من الاحترام، ومعرفة التاريخ".

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وأضاف: "قبل أن أقول أي اللاعبين يريدون أن يكونوا في المنتخب البرازيلي، يجب أن أقول إن الشخص الذي أدلى بهذا التعليق كان احتياطيًا لجيورجيان دي أراسكايتا (لاعب أوروجواي) في فلامنجو، لذا تخيل كيف يبدو الأمر بالنسبة لنا لسماع ذلك".

وبعد هزيمة فريقه، أوضح بيريرا تصريحاته السابقة بالقول: "قلت ببساطة إنني أفضل البرازيل، وأعتقد أن لاعبينا أفضل، لذلك إذا استخدموا ذلك لصالحهم، فيمكنهم فعل ما يريدون. لكنني لم أظهر في أي وقت من الأوقات أي عدم احترام تجاه أوروجواي".