هجوم عنيف على مبابي: كفى تقليدًا لنيمار واستمع إلى نصيحة هنري!

تعرض كيليان مبابي، نجم ريال مدريد لانتقادات كبيرة من اللاعب الفرنسي السابق كيفن دياز، بسبب أدائه الذي وصفه بالاستعراضي في الآونة الأخيرة.
وقال دياز، في مقابلة مع "RMC": "تغيرت طريقة لعب مبابي، عندما يمتلك الكرة، فإنه يحاول أداء بعض الحركات (المهارية) الصعبة حقًا".
وأضاف: "منذ لعب مع نيمار، يبدو أنه كان يحاول تقليده بتقنيات معقدة، بالتأكيد يتمتع كيليان بمهارات فنية رائعة، لكن عندما لا تشعر بالثقة، فهذا يشبه ما يقوله تييري هنري: فقط التزم بما تعرفه وافعله بشكل جيد".
وعانى مبابي في بداية مشواره مع ريال مدريد بالدوري الإسباني، حيث فشل في التسجيل خلال أول 3 مباريات، قبل أن يحرز ثنائية في الفوز 2-0 على ريال بيتيس بالجولة الأخيرة.
وفي فترة التوقف، عانى مبابي بشكل كبير في مواجهة إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية، إذ تعرض منتخب فرنسا للهزيمة 3-1 في حديقة الأمراء.