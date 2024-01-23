هجوم عنيف على كريستيانو رونالدو .. "ميسي والغرور سبب تصريحاتك "العرجاء" عن فرنسا"

تصريحات نجم النصر أزعجت البعض

شنت لاوري بوليو لاعبة باريس سان جيرمان السابقة هجومًا عنيفًا على كريستيانو رونالدو نجم النصر بسبب تصريحاته الأخيرة عن الدوري الفرنسي ومقارنته بنظيره السعودي.

صاحب الـ38 عامًا كان قد قال أن دوري روشن السعودي أفضل من نظيره الفرنسي حاليًا، متوقعًا خلال السنوات القادمة أن يتطور ويتحسن أكثر ويُصبح ضمن أفضل 3-4 دوريات في العالم، وذلك خلال تصريحاته في حفل جلوب سوكر يوم الجمعة الماضي.

بوليو أبدى عدم رضاها عن تصريحات رونالدو، واصفة إياها بالعرجاء والضعيفة والتي لا تستند إلى منطق خاصة في ظل عدم لعب اللاعب في الدوري الفرنسي وعدم معرفته إياه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورأت بوليو أن الغرور وتواجد ليونيل ميسي في فرنسا خلال الفترة الماضية جعلا رونالدو يُطلق تلك التصريحات، وأضافت لقناة كانال بلوس "تصريحاته فاجأتني فعلًا، لماذا يُهاجم الدوري الفرنسي؟ هل لأن ميسي لعب هنا؟ أسأل نفسي لماذا ذكر الدوري الفرنسي وليس غيره. أعتقد أنه لعب في دوريات أخرى كثيرة باستثناء الفرنسي، ولذا أرى أن تصريحاته عرجاء (تفتقد للمنطق)، فهو لا يعرف الدوري الفرنسي جيدًا".

تابعت "بصراحة، أشاهد مباريات الدوري السعودي ولا أرى صدقًا أن ما قاله صحيح. أعتقد أنها مجرد تصريحات للتواصل والفخر، فهو مغرور جدًا. هذا الأمر لن يمنعني من مواصلة الإعجاب به كثيرًا، لكني مجرد لم أعجب بتصريحاته تلك".

يُشار إلى أن النجم البرتغالي موجود في الدوري السعودي منذ يناير 2023، حيث وقع عقدًا مع النصر يمتد لعامين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنويًا.