ضربة جزاء حاسمة في توقيت مهم تلعب بهذه الطريقة؟

SHAHID

هاجم الناقد الرياضي جمال عارف، الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، بعد خسارة الفريق السعودي أمام الأهلي المصري (1-3) أمس الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية بالمملكة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن







وأضاع بنزيما ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، كانت كفيلة بتعادل الفريقين (1-1)، قبل أن ترتفع النتيجة في الشوط الثاني إلى (3-0)، قبل أن يسجل القناص الفرنسي هدف حفظ ماء الوجه في الوقت بدل الضائع.

وقال عارف، عبر حسابه على منصة "X": "بنزيما اسم كبير في عالم كرة القدم العالمية لا جدال في ذلك، لكنه مع الاتحاد (لا شغف ولا طموح ولا أداء). ليته يرى الأسطورة رونالدو، ضربة جزاء حاسمة في توقيت مهم تلعب بهذه الطريقة؟".

وأضاف: "هل شاهد جاياردو (المدرب) فريق الأهلي المصري أم استقى معلوماته من كمال الدولي (إداري نادي الاتحاد السعودي) مثلا؟ من أشار عليه باستبعاد جروهي؟ جمهور الاتحاد هو الوحيد الذي يستحق هارد لك".

وختم: "حسبنا الله ونعم الوكيل. من يصل إلى كأس العالم مرتين ويحقق رابع العالم ويحقق دوري أبطال آسيا مرتين لا يلتفت للصغار".

SHAHID