ماذا قال بيتي؟

شن إيمانويل بيتي، نجم الكرة الفرنسية السابق، هجومًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بعد تصريحاته الأخيرة "التي تقلل من الدوري الفرنسي".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وخلال حفل جوائز جلوب سوكر بالإمارات الشهر الماضي، صرّح رونالدو بأن "الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي، لا أقول ذلك لأنني ألعب هنا، لا يهمني ما يفكر فيه الناس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "يجب على اللاعبين المجيء إلى هنا، وسيرون ذلك بسرعة، فقط حاول الركض السريع في درجة حرارة 38 – 39 - 40 درجة، في فرنسا لديهم باريس سان جيرمان فقط، الجميع الآخر انتهى، لا أحد يستطيع التغلب عليهم لأن لديهم أكبر قدر من المال وأفضل اللاعبين".

وقال بيتي في تصريح لـ" DisCasino": "لدي احترام كبير لمسيرة رونالدو وتأثيره على كرة القدم، لكن في بعض الأحيان من الأفضل التزام الصمت وعدم قول أي شيء بدلًا من جذب هذا الانتباه".

GOAL

وختم: "لم تعجبني تعليقاته، لم يعجبني الحفل أيضًا، كان كل شيء يدور حول المطربين ومغني الراب والألماس، لو أتيحت لي فرصة إغلاق التلفزيون، لفعلت ذلك، لكنني كنت في الاستوديو لذلك لم أستطع".