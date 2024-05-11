"كارثة للبايرن".. هامان يشن هجومًا على هاري كين!

"كيف يحدث ذلك في نصف النهائي؟"

تعرض هاري كين، نجم بايرن ميونخ لانتقادات كبيرة، بعدما طلب استبداله في مواجهة ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج كين في الدقيقة 85 بينما كان فريقه متقدمًا بهدف نظيف، قبل 3 دقائق فقط من تعادل ريال مدريد، الذي عزز بهدف الفوز (2-1) في الوقت بدل الضائع، والذي منحه التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، مستفيدًا من التعادل (2-2) في موقعة الذهاب.

وبرر توماس توخيل قراره باستبدال هاري كين في الوقت الحاسم، بأن النجم الإنجليزي "لم يستطع الاستمرار لمعاناته من مشكلة في ظهره".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ديتمار هامان أسطورة بايرن ميونخ السابق، في تصريحات لشبكة "سكاي": "إذا أحضرت قائد المنتخب الإنجليزي الذي كلف 100 مليون يورو، لا يمكنك إخراجه بعد 80 دقيقة في نصف نهائي دوري الأبطال بسبب مشاكل في الظهر".

وختم: "هذه هي المباريات التي يحتاجون إليه فيها، بالطبع هذه كانت علامة لريال مدريد وكارثة للبايرن".