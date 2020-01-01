هاني أبو ريدة: مصر قادرة على تنظيم كأس العالم، وهذا هو الموعد المقترح

رئيس الاتحاد المصري السابق يتحدث عن العديد من النقاط

أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم أن مصر قادرة على تنظيم كأس العالم وأن هناك تنسيقًا من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أبو ريدة خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورت أن مصر قادرة على التقدم بملف استضافة المونديال وتصحيح أخطاء الماضي، حين فشل الملف المصري لتنظيم كأس العالم 2010 في حصد أي صوت.

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مضيفًا "مصر قادرة على استضافة كأس العالم، هناك تنسيق من أجل تنظيم المونديال والعمل جارٍ على هذا".

تابع "العمل سيكون من أجل تنظيم كأس العالم 2030، إذ سيتم فتح باب تقديم طلبات الترشح عام 2022 وسيتم حسم الاختيار عام 2024".

من جانب آخر، أكد أبو ريدة تفكيره في الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم المصري في دورته القادمة، موضحًا أن تواجده في الاتحاد لا يتعارض مع عمله في الاتحاد الأفريقي أو الدولي.

مضيفًا "لا يوجد تعارض بين رئاسة الاتحاد المصري وعملي في الاتحاد القاري، كافة أعضاء المجلس التنفيذي في فيفا وكاف هو رؤساء اتحادات محلية، ولذا سيكون صعبًا للغاية ألا أكون رئيسًا للاتحاد المصري".