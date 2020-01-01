علي جبر: الأهلي حاول ضمي من بيراميدز، لكن!

مدافع الزمالك السابق كان قريبًا من القميص الأحمر

كشف علي جبر مدافع بيراميدز عن محاولة النادي الأهلي المصري ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

المدافع صاحب الـ31 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع الإسماعيلي قبل أن يلعب للاتحاد والزمالك، وقد قضى فترة إعارة لمدة 6 أشهر مع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومن ثم انتقل إلى بيراميدز صيف 2018.

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وقد ارتبط اللاعب مرارًا بالانتقال للأهلي أبرزها كانت قبل انطلاق الموسم الجاري، وقد تحدث اللاعب عن ذلك قائلًا "بداية المفاوضات كانت بين الناديين، وقد رحب بيراميدز بالأمر كثيرًا".

"إدارة بيراميدز استطلعت رأيي في اللعب للأهلي ووافقت ورحبت كثيرًا، لكني تركت الأمر لهم ولا أعلم لماذا توقفت المفاوضات فجأة".

وأوضح المدافع المصري أنه يتدرب في منزله حاليًا لمدة ساعة يوميًا لكن مشددًا في نفس الوقت أن تلك التدريبات لا تكفي للحفاظ على حالة اللاعبين البدنية والفنية ومختلفة تمامًا عن التدرب في صالة الألعاب الرياضية أو الملعب.