تغير كامل في مسيرته .. صلاح كان على أعتاب الدوري الألماني

أوليفر كريوزر المدير المدير الرياضي الأسبق لهامبورج يؤكد أن محمد صلاح كان قريبًا من فريقه.

كشف أوليفر كريوزر الرياضي الأسبق لنادي هامبورج الألماني أن فريقه كاد أن يحصل على خدمات محمد صلاح عندما كان لاعبًا في صفوف بازل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سبورت 1" وأكد خلالها أن ضم صلاح لم يكن ممكنًا بسبب قيمته المادية في ذلك الوقت والصعوبات التي واجهها هامبورج على هذا المستوى.

وقال كريوزر: "كان هناك محادثات مع وكيل صلاح في ذلك الوقت ساشا إمباتشير حول إمكانية توقيعه لصالح فريقنا".

وأضاف: "عندما انضم لبازل من مصر في 2012 كانت علاقاتي بالنادي السويسري جيدة، ولا يزال ذلك قائمًا حتى يومنا هذا".

وأردف عن سبب فشل انضمام صلاح للدوري الألماني: "الصفقة لم تتم في ذلك الوقت بسبب الحالة المالية التي كان فيها نادي هامبورج".

وأكمل: "على أي حال، لقد كانت لدينا وجهة نظر صحيحة في لاعب أصبح الآن من طراز عالمي".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، كما يعد أحد أبرز المرشحين لدخول القائمة الخاصة بأفضل ثلاث لاعبين في العالم في حفل الكرة الذهبية.

اقرأ أيضًا