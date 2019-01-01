إسبانيول يحاول إعادة هالك إلى أوروبا

هل يدعم إسبانيول صفوفه ويضم هالك؟

يقترب نادي إسبانيول الإسباني من التعاقد مع هالك من شنجهاي الصيني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة ليعود النجم البرازيلي إلى أوروبا مرة أخرى.

هالك كان أحد المهاجمين الواعدين في أوروبا مع بورتو ثم انتقل إلى زينت الروسي وفي 2016 رفض عدد من العروض لأجل اللعب في الدوري الصيني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ العلاقة بين رئيس نادي إسبانيول الصيني وفريق شنجهاي قوية للغاية وسبق وتعاونا سويًا للتعاقد مع وي لي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ رغبة الفريق الكتالوني هي في التعاقد مع هالك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر على أن يعود اللاعب مرة أخرى إلى الصين مستغلة بداية الموسم الكروي هناك في مارس، أي أنّه فريقه لن يخسره سوى 4 أشهر فقط.

وأكدت الصحيفة أنّ الناديين توصلا لاتفاق بشأن الصفقة ولكن القرار حتى الآن بيد اللاعب الذي لم يحسم موقفه حتى الآن.

ويعاني إسبانيول في المركز الأخير بالدوري الإسباني كما أقال مدربه بابلو ماشين منذ أيام بسبب سوء النتائج ومن المتوقع أن يتولى أبيلاردو تدريب الفريق خلفًا له.

ورغم المعاناة المحلية، وصل إسبانيول إلى دور الـ 32 في الدوري الأوروبي ليضرب موعدًا مع ولفرهامبتون الإنجليزي.