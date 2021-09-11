هالاند يثير جنون الجماهير العربية!

إرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند يتحدث بالعربية ويثير جنون الجماهير.

أثار النجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند جنون الجماهير العربية بعد لقاء فريقه اليوم ضد نظيره باير ليفركوزن.

جاء هذا في تغريدة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

ونشر الحساب الرسمي لبوروسيا دورتموند صورة للثنائي محمود داهود وهالاند أثناء الاحتفال بأحد أهداف المباراة.

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وكتب النادي: "الحمدلله" بحروف إنجليزية لكن بنطق عربي ليرد بعدها هالاند بنفس الطريقة ويثير إعجاب الجماهي.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز فريق بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتألق خلالها هالاند بشكل واضح.

وسجل هالاند الهدفين الأول والرابع، وصنع الهدف الثاني لجوليان براندت وكان نجم اللقاء كالعادة مؤخرًا في صفوف بوروسيا دورتموند.

جدير بالذكر أن هالاند يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الألماني برصيد خمسة أهداف، وصنع أربعة حتى الآن.