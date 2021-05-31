هالاند يؤجل حسم مصيره في بوروسيا دورتموند

النجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند يؤجل حسم مصيره لما بعد إجازته!

أكد اللاعب النرويجي إرلينج هالاند إنه لم يتخذ قراره بعد بشأن مستقبله في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، فريقه الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب، وأكد خلالها أن كل شيء متاح بالنسبة له، وأن القرار النهائي لن يكون الآن.

وأوضح هالاند أن قراره النهائي بشأن مستقبله سيكون بعد فترة التوقف الدولي وبطولة كأس الأمم الأوروبية، بالرغم من عدم مشاركة منتخب النرويج بها.

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وقال هالاند: "لم أتخذ قراري في هذا الشأن بعد، سنرى ما الذي سيحدث بعد التوقف الدولي، سأذهب أولًا إلى الإجازة بعد ذلك سأتقدم لحضور فترة التحضير للموسم الجديد".

وكان نادي بوروسيا دورتموند قد أكد مرارًا وتكرارًا على استحالة رحيل هالاند في سوق الانتقالات الصيفية .

ويرتبط اللاعب بعقد مع بوروسيا دورتموند لا ينتهي إلا بنهاية موسم 2023-2024 ولا يعانون من أي ضغوطات تخص البيع سواء من قرب نهاية العقد.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة تؤكد وجود بند يسمح لهالاند بالرحيل في صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو فقط.