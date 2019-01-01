هالاند: سالزبورج قادر على إقصاء ليفربول

مباراة مصيرية بعد أسبوعين تجمع الفريقين

تحدث نجم سالزبورج إرلينج هالاند عن المباراة المقبلة للفريق في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، والتي ستحدد هوية المتأهل عن المجموعة.

سالزبورج انتصر 4-1 على مضيفه جينك مساء الأربعاء، وتعادل ليفربول مع نابولي بهدف لكل جانب، ليتأجل الحسم للجولة الأخيرة.

وقال الشاب النرويجي مع موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي: "ليفربول أفضل فريق في العالم حالياً، ولكن نعرف مدى جودتنا في ملعبنا".

وأكمل: "إذا كنا في مستوانا بذلك اليوم، سنحظى بفرصة، الأرقام التي أحققها جميلة، ولكن لا تهمني كثيراً، أهتم بالفريق فقط".

كلوب يشعر بالغضب بعد تعادل ليفربول مع نابولي

هالاند واصل تحقيق الأرقام القياسية بعدما سجل للمباراة الخامسة على التوالي في دوري أبطال أوروبا في الانتصار على جينك.

ورفع سالزبورج بانتصار الأربعاء رصيده إلى سبع نقاط، خلف نابولي الذي يملك تسعة وليفربول صاحب عشر نقاط.

الجدير بالذكر أن تألق هالاند الكبير ربطه بعديد الأندية العملاقة في أوروبا، وخصوصاً تلك في البريميرليج.