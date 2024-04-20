"لا أعرف متى سيعود".. ضربة كبرى لمانشستر سيتي أمام تشيلسي!

نجم السماوي يغيب للإصابة!

خرج إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي من قائمة فريقه لمواجهة تشيلسي، مساء اليوم السبت، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب الإصابة.

وجرى استبدال هالاند بعد 90 دقيقة من مباراة السيتي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحل مكانه خوليان ألفاريز في الشوطين الإضافيين، قبل أن يخسر الفريق السماوي بركلات الترجيح.

وقال بيب جوارديولا، في تصريح لـ"بي بي سي": "إنه مصاب، لا أعتقد أن الإصابة كبيرة، لكنه غير متاح لمباراة اليوم، لا أعرف ما إذا كان سيعود المباراة القادمة".

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وكان جوارديولا قد صرح في وقت سابق بأن "المهاجم النرويجي طلب الخروج قبل الوقت الإضافي أمام ريال مدريد لأنه لم يكن على ما يرام".

ويحل ألفاريز محل هالاند في هجوم السيتي أمام تشيلسي، فيما يتواجد إلى جانب "كيفن دي بروينه وبرناردو سيلفا وجاك جريليش وفيل فودين".